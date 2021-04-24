Paralel sistem kurmuş 0:00 / 0:00

Kripto para skandalına konu olan Thodex olayının arka planı yavaş yavaş belli olmaya başladı. Konuya yakın uzmanlar, yurtdışına kaçan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in şirketin bilgisayar sistemleri üzerinden sadece kendi arayüzünde yatırımcıların varlığı varmış gibi göstererek bir çok işlem gerçekleştirdiğini söylediler.

Yani Özer, şirkette kurduğu paralel bilgisayar sistemleri ile coin almak için para yatıran müşterilerine coin almış gibi göstermiş ancak bu işlem hiç gerçekleşmemiş.

2 AYRI ZAMANDA KULLANDI

Özer'in bu sahte işlemi şirketin kampanya olarak duyurduğu Dogicoin ile ilgili. Edinilen bilgilere göre Özer, Dogecoin kampanyasını elinde hiç Dogecoin olmadan şirket içinde kurduğu paralel sistem ile hayata geçirdi.

Yatırımcılara şirketin bilgisayarlarında Dogecoin sahibiymiş gibi gösterirken hesaplarını bu şirkette tutan yatırımcılar da gerçeği hiçbir şekilde öğrenemedi. Dogicoin fiyatı yükselince şirketin ciddi zarar yazdığı ancak Özer'in bu yatırımcıların bu parasını ödememe yolunu seçtiği belirtildi.

KRİPTO PARALAR YÜKSELDİ FATURASI ŞİŞTİ

Diğer bir iddia Özer'in bu işlemi Thodex'te bulunan müşteri hesaplarının siber saldırı yoluyla hacklenmesi nedeniyle gerçekleştirdiği. Bu olay sonrası ciddi zarara uğrayan Özer, hacklenme sonunda oluşan zararı karşılamak için elinde Dogicoin olmadan Dogicoin satışı yaptı.

HABERSİZ SATMIŞLAR

Müvekkilleri 2018 yıllından bu yana Faruk Fatih Özer ile davalık olan Avukat Ege Tunca da bu paralel yapılanmayı doğruluyor. Tunca, Thodex'in müvekkillerinin kripto varlıklarını onlardan habersiz sattığını, kendilerinin aramalarına rağmen hiç bir cevap alamadıklarını ancak hukuki yollara başvurduktan sonra bir cevap alabildiklerini söyledi.

Tunca, müvekkillerinin emri olmadan 'siz emir verdiniz' denilerek yapılan işlemler nedeniyle şirketin önemli oranda kar ettiğini müşterilerinin ise zarar yazdığını kaydetti.