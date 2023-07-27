Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yabancı uyruklu kadın taksiciyi tokatladı! "Param yok..." - Haberler

        "Param yok" deyince yolda indirildi, taksiciyi tokat attı

        İstanbul Avcılar'da iddiaya göre, "param yok" dediği için taksiden indirilen kadın ortalığı birbirine kattı. Araçtan indirilince bağırmaya başlayan yabancı uyruklu kadın, kendisini sakinleştirmek isteyen başka bir taksiciye tokat attı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul'da bir kadın, iddiaya göre, parası olmadığı için taksiden indirildi, çıkan tartışmada kendisini sakinleştirmek isteyen başka bir taksiciye tokat attı. O anlar kameraya yansıdı.

        2
        3

        Olay, Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'ndeki Petrol Ofisi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksiye müşteri olarak binen yabancı uyruklu kadın, yolun yarısında üzerinde para olmadığını söyledi.

        4
        5

        Taksi şoförü bunun üzerine aracı park ederek kadından inmesini istedi. Yolda indirilen kadın sinirlenerek bağırmaya başladı. Çevrede bulunan taksiciler kadını sakinleştirmeye çalışmak istedi.

        6
        7

        Daha da sinirlenen kadın araya giren diğer taksi şoförüne tokat atmaya başladı. Kadın çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaştırıldı. O anlar kameraya yansıdı.

        8
        #istanbul haberleri
        #avcılar
        #taksi
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        2 yaşındaki çocuğu heimlich manevrası kurtardı
        2 yaşındaki çocuğu heimlich manevrası kurtardı
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        "Olağanüstü derecede önemli keşif"
        "Olağanüstü derecede önemli keşif"
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"