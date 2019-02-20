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İş adamı Luis Manriquez'in 2 çocuk annesi eşi Susana Carrera, geçen hafta kızını bir arkadaşının evinden alırken bir fidye çetesi tarafından kaçırıldı.
— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) February 16, 2019
Carrera, arkadaşının evinin zilini çalarken fidyeciler tarafından zorla kaçırılıp arabaya bindirildi. Zanlılar, eşi Manriquz'den 200 bin dolar (yaklaşık 1.1 milyon lira) fidye talep etti. Ancak iş adamı parayı ödemeyi reddedince, fidyeciler kadını öldürdü.
Kadının cesedi, parçalara ayrılmış şekilde kentin birçok bölgesinde bulundu. Fidyeciler tarafından yazılan notta, "Kocam fidyeyi ödemediği ve bu adamlarla oyun oynadığı için bu hale geldim" ifadeleri yer aldı.
Carrera ile eşi Luis Manriquez, Pexaliminio isimli bir alüminyum şirketinin sahibiydi.
Susana Carrera'nın eşi, kadının bulunmasından saatler sonra sosyal medyadan paylaştığı bir yazıyla eşinin öldüğünü doğruladı.
Polis zanlıları arıyor.
"Eşim Susana Carrera'nın eve dönmesi için dua eden, iyi dileklerde bulunan herkese çok teşekkür ederim. Ne yazık k, evine dönemedi ve hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
Coatzacoalcos kentinde, 2018 yılında 49 adam kaçırma, 160 cinayet görüldü.
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