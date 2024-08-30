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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Gamze Gürdal'dan gümüş madalya! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Gamze Gürdal'dan gümüş madalya!

        Milli tekvandocu Gamze Gürdal, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar K44 57 kiloda gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 23:48 Güncelleme: 30.08.2024 - 23:48
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        Gamze Gürdal'dan gümüş madalya!
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        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Gamze Gürdal, kadınlar K44 57 kiloda gümüş madalya kazandı.

        Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Gamze, finalde 5 numaralı seribaşı Çinli sporcu Yuije Li'yle karşılaştı.

        Rakibine 11-0 yenilen Gamze, oyunları gümüş madalyayla tamamladı. Çinli sporcu ise altın madalyanın sahibi oldu.

        Kariyerine Avrupa şampiyonlukları ve dünya ikincilikleri bulunan milli sporcu, ilk kez paralimpik oyunlarda madalya elde etti.

        Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

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