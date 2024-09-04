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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Turgut Aslan Yaraman elendi - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Turgut Aslan Yaraman elendi

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para yüzmede erkekler 400 metre serbest S8 sınıfında milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, elendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 12:21 Güncelleme: 04.09.2024 - 12:21
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        Turgut Aslan Yaraman elendi!
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        Milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para yüzmede erkekler 400 metre serbest S8 sınıfında organizasyona veda etti.

        Paris La Defense Arena'daki yüzme yarışlarında erkekler 400 metre serbest S5 sınıfında elemeler yapıldı.

        Serisinde 4.45.71'lik zamanıyla 7'inci olan milli sporcu, genel sıralamada 14'üncü sırayı aldı. Genel sıralamada ilk 8'e giremeyen Turgut Aslan, finale kalamadı.

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