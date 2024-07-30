Paris 2024'te milli boksör Esra Yıldız Kahraman son 16 turuna yükseldi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, 57 kilo son 32 turunda Marine Camara'yı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, Malili Marine Fatoumatta Colette Camara'yı 5-0 yenerek son 16 turuna yükselmeyi başardı.
North Paris Arena'da yapılan kadınlar 57 kilo ilk tur müsabakasında milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Camara ile mücadele etti.
Rakibini 5-0 yenerek son 16 turuna yükselen Esra, 2 Ağustos Cuma günü Tunuslu Khouloud Hlimi ile karşılaşacak.