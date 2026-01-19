Paris Hilton, Hande Erçel'in pozlarına kayıtsız kalmadı

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilen Joy Awards 2026, uluslararası yıldızların katılımıyla görkemli bir atmosfere sahne oldu. Dünyaca ünlü isimleri bir araya getiren gecede, ünlü oyuncu Hande Erçel de dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Törenin ardından Joy Awards gecesine ait kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Hande Erçel’in paylaşımları kısa sürede yoğun ilgi gördü. Ünlü oyuncunun fotoğraflarına yalnızca hayranlarından değil, dünya çapında tanınan bir isimden de yorum geldi.

Dünyaca ünlü sosyetik isim Paris Hilton, Hande Erçel’in paylaşımlarını beğenerek emojili bir yorum yaptı. Hilton’un bu etkileşimi sosyal medyada bir hayli dikkat çekti.

Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock