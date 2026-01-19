Habertürk
        Paris Hilton, Hande Erçel'in pozlarına kayıtsız kalmadı - Magazin haberleri

        Paris Hilton, Hande Erçel'in pozlarına kayıtsız kalmadı

        Riyad'da düzenlenen Joy Awards 2026'ya katılan Hande Erçel, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Erçel'in paylaşımlarına Paris Hilton'dan gelen yorum ise sosyal medyada dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 20:00 Güncelleme: 19.01.2026 - 20:02
        Hande Erçel'e kayıtsız kalmadı
        Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilen Joy Awards 2026, uluslararası yıldızların katılımıyla görkemli bir atmosfere sahne oldu. Dünyaca ünlü isimleri bir araya getiren gecede, ünlü oyuncu Hande Erçel de dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

        Törenin ardından Joy Awards gecesine ait kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Hande Erçel’in paylaşımları kısa sürede yoğun ilgi gördü. Ünlü oyuncunun fotoğraflarına yalnızca hayranlarından değil, dünya çapında tanınan bir isimden de yorum geldi.

        Dünyaca ünlü sosyetik isim Paris Hilton, Hande Erçel’in paylaşımlarını beğenerek emojili bir yorum yaptı. Hilton’un bu etkileşimi sosyal medyada bir hayli dikkat çekti.

        Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock

        İzmir'de 15 milyonluk 'sahte uzlaştırmacı' vurgunu: 15 tutuklama

        İzmir merkezli 9 ilde, sahte kadın profilleriyle cinsel içerikli görüntülerini ele geçirdikleri vatandaşları kendilerini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtıp dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

