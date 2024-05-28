Paris Hilton iki çocuğuyla Hawaii tatilinde
Her ikisi de taşıyıcı anneden dünyaya gelen çocuklarıyla Hawaii tatiline çıkan Paris Hilton, tatil karelerini sosyal medyada paylaştı
Paris Hilton, henüz altı aylık olan kızı London ve 16 aylık oğlu Phoenix ile Hawaii tatiline çıktı.
43 yaşındaki sosyetik ünlü, çocukları ve eşi Carter Reum ile verdiği pozları sosyal medya sayfasında paylaştı.
Pembe kıyafet giyen Paris Hilton'un kızı London ile uyumlu renkleri dikkat çekti. Hilton kızına da güneş gözlüğü takmış, onu saç bandıyla süslemişti.
Tatilde Paris Hilton ile Carter Reum çiftine, Paris Hilton'un 34 yaşındaki kardeşi Barron Hilton, eşi Tessa Hilton ve çocukları da eşlik etti.
Her zaman büyük bir aile kurmak istediğini söyleyen Paris Hilton'un iki çocuğu da taşıyıcı anneden dünyaya geldi.
Özellikle kız çocuk annesi olmayı hep hayal ettiğini söyleyen Hilton, Mart 2023'te verdiği röportajda; "Bir gün London adında küçük bir kız çocuğum olacağı ve ona ağabeyi Phoenix bakacağı için heyecanlıyım" demişti.