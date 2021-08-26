Tepeden tırnağa beyaz giymeyi tercih ettiği görülen çiftin duygusal anları objektiflere yansımıştı. Gösterişli elmas yüzüğüyle dikkat çeken Hilton, gönderisinde, "Peri masalı rüyam gerçek oldu. Gelecekteki kocamı çok seviyorum. En iyi doğum günü sürprizi... Karın olacağım için çok heyecanlıyım." notunu düşmüştü.

Tekliften sonra aile bireyleri de ünlü çiftin arasına katıldı ve böylelikle nişan merasimi de gerçekleşmişti.