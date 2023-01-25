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Paris Hilton anne oldu

2021'de iş insanı Carter Reum ile nikah masasına oturan sosteyik güzel Paris Hilton'dan sürpriz bir haber geldi. Daha önce tüp bebek tedavisi gördüğünü ve annelik hayali kurduğunu açıklayan Hilton, taşıyıcı bir anne aracılığıyla bebek sahibi olduğunu duyurdu

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  • Paris Hilton'un hayali gerçek oldu - Magazin haberleri

    Yaşadığı çalkantılı ilişkiler ve kameralar karşısındaki lüks hayatıyla magazin dünyasının önemli bir figürü olan Paris Hilton, 3 kez nişanladıktan sonra aradığı aşkı Carter Reum'da bularak onunla hayatını birleştirmişti.
  • Paris Hilton'un hayali gerçek oldu - Magazin haberleri

    Anne olma hayalini her fırsatta dile getiren Hilton, sonunda muradına erdi. Ünlü isim, eşi Carter Reum ile bir erkek bebek sahibi olduklarını açıkladı. Çift, taşıyıcı anne kullanarak bebek sahibi olduklarını da bildirdi.
  • Paris Hilton'un hayali gerçek oldu - Magazin haberleri

    Paris Hilton, oğlunun elini paylaştığı Instagram gönderisini, "Şimdiden kelimelerin anlatabileceğinin çok ötesinde seviliyorsun" notuyla paylaştı ve mavi bir kalp emojisi koydu.
  • Paris Hilton'un hayali gerçek oldu - Magazin haberleri

    "AİLE OLMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ" DEMİŞTİ

    Hilton daha önce yaptığı bir diğer açıklamada ise, "Kocamla birlikte evliliğimizin ilk zamanlarının keyfini çıkarmak istedik. Tüp bebek tedavisi yolculuğumuza devam ediyoruz. Şanslıyız ki biz çok sayıda embriyoya sahibiz. Aile olmayı dört gözle bekliyoruz" demişti.
  • Paris Hilton'un hayali gerçek oldu - Magazin haberleri

    Birden fazla çocuk istediğini söyleyen 41 yaşındaki sosyetik güzel, ilk çocuğunun erkek olmasını istediğini anlatmış, sonra doğacak kızının onu koruyacak bir ağabeyi olmasını arzu ettiğini de söylemişti.
  • Paris Hilton'un hayali gerçek oldu - Magazin haberleri

    TÜP BEBEK VE TAŞIYICI ANNE FİKRİ KIM'DEN

    Paris Hilton, tüp bebek tedavisiyle ilgili, "Bu tedavi sayesinde istersem ikizlerim olmasını da tercih edebiliyorum. Aslında bu konu hakkında pek bilgim yoktu ama Kim Kardashian, ikizlerimin olabileceğini söyledi. Bana bu tavsiyeyi verdiği ve beni doktoruyla tanıştırdığı için çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.
  • Paris Hilton'un hayali gerçek oldu - Magazin haberleri

    Paris Hilton'un annesi Kathy Hilton, kızının hamile kalabilmek ve çocuk sahibi olabilmek için çok uğraştığını söylemiş ancak bunu başaramadığını iddia etmişti.

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