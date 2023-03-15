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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Paris Hilton, yıllar önce uğradığı tacizi anlattı

Paris Hilton, 17 yaşındayken yatılı okulda aylarca cinsel istismara maruz kalmış ve daha önce konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Hilton, 8 Mart'ta okurseverlerle buluşturduğu 'Paris: The Memoir' adlı kitabında tacizin detaylarına yer verdi

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  • Paris Hilton, yıllar önce uğradığı tacizi anlattı - Magazin haberleri

    Yaşadığı çalkantılı ilişkiler ve kameralar karşısındaki lüks hayatıyla magazin dünyasının önemli bir figürü olan Paris Hilton, geçmişinde travma yaratan korkunç bir tecrübe yaşamıştı. 17 yaşındayken yatılı okulda aylarca cinsel istismara maruz kaldığını itiraf eden Hilton, konuya ilişkin detayları 8 Mart'ta okurseverlerle buluşturduğu 'Paris: The Memoir' adlı kitabında yer verdi. 
  • Paris Hilton, yıllar önce uğradığı tacizi anlattı - Magazin haberleri

    "ÖZEL BİRİ OLDUĞUMU SÖYLÜYORDU"

    Paris Hilton, kitabında gerçek adını açıklamadığı ancak "yakışıklı" olduğunu belirtip 'Bay Abercrombie' adını taktığı eğitmeninin kendisine aşık olduğunu ve bununla yetinmeyip taciz ettiğini anlattı. Hilton'un anlattığına göre; eğitmeni, ona telefon numarasını verdi ve "iletişimimizi gizli tut" diye tembihte bulundu. Paris Hilton "Bay Abercrombie beni neredeyse her gün arıyordu. Saatlerce benim ne kadar olgun, güzel ve entelektüel olduğum hakkında konuşuyorduk. Nasıl da yanlış anlaşıldığımı ve özel biri olduğumu söylüyordu" ifadelerini kullandı.
  • Paris Hilton, yıllar önce uğradığı tacizi anlattı - Magazin haberleri

    "SÜREKLİ ÜNLÜ ÇİFTLERİN YAŞ FARKINDAN SÖZ EDİYORDU"

    Paris Hilton'un anlattığına göre; söz konusu öğretmeni aralarındaki yaş farkının önemli olmadığını ifade etmek için de o dönemde evli olan ve aralarında 13 yaş fark olan Prens Charles ile Prenses Diana'yı örnek gösteriyordu. Buna ek olarak Elvis Presley'in Priscilla Presley'e aşık olduğu zaman sonradan evlendiği eşinin henüz 14 yaşında olduğunu hatırlatıyordu.

    Paris Hilton'un anlattığına göre kendisini taciz eden eğitmeni, annesi Kathy ve babası Rick evde olmadığında da Paris'i ailesinin evinde ziyaret etmeye başlamıştı. Bir keresinde öğretmeninin arabasındayken eğitmeninin aniden kendisini çekip öpmeye başladığını ve annesiyle babasının da onları yakaladığını satırlarına ekledi.
  • Paris Hilton, yıllar önce uğradığı tacizi anlattı - Magazin haberleri

    "UZUN SÜRE ERKEKLERLE SAĞLIKLI İLETİŞİM KURAMADIM"

    Yazdığına göre Paris Hilton'un ailesi onu daha sonra yaşaması için Fransa'ya büyükannesinin yanına gönderdi. Hilton, bu yaşadıkları yüzünden uzun süre erkeklerle uygun ilişkiler kuramadığını ifade etti. Paris Hilton'un kitabında altını çizdiği başka bir ayrıntı daha var: Pedofili hakkında konuşabilmek benim onlarca yılımı aldı. Onu bir çocuk tacizcisi konumuna getirmek kendimi de kurban konumuna getirmekti.
  • Paris Hilton, yıllar önce uğradığı tacizi anlattı - Magazin haberleri

    HER ŞEY YATILI OKULDA BAŞLADI

    Öte yandan olaylar henüz kitabı piyasaya çıkmadan önce Paris Hilton'un bu konuda yazdıkları bazı alıntılarla basına yansımıştı. Hilton'un o kitapta da satırlara döktüğüne göre ailesi onu ABD, Utah'ta bulunan yatılı okula gönderdi.

    Bu okulun bir özelliği vardı: Aileler, bir türlü yola gelmeyen asi çocuklarının biraz olsun topluma uyum sağlamayı öğrenmesi için bu okula gönderiyordu. Paris Hilton da bu nedende o okulda eğitim görmesi için Utah'a gönderildi. Provo Canyon adlı okulda yaşananlar ise Hilton'un anlattığına göre; korkunçtu. Paris Hilton, henüz reşit bile olmadığı o dönemde tacize uğradığını itiraf etmişti. Hilton, hatta o tacizlerin öncesinde kendilerine uyuşturucu benzeri bir madde verildiğini bu yüzden yarı bilinçsiz halde olduğunu ileri sürmüştü.
  • Paris Hilton, yıllar önce uğradığı tacizi anlattı - Magazin haberleri

    "GECELERİ HALA UYUYAMIYORUM"

    Paris Hilton, daha önce yaptığı açıklamada ise yatılı okulda darp edildiğini, kendisine zorla bilmediği ilaçların içirildiğini, duş alırken izlendiğini ve ceza olarak çıplak hücre hapsine gönderildiğini söylemişti. Bu travma nedeniyle yıllarca uykusuzluk çektiğini ve kabuslar gördüğünü ifade eden ünlü isim, "Bu kadar kişisel bir şey hakkında konuşmak hala korkutucu. Pek çok çocuğun aynı istismarı yaşadığını düşünerek geceleri hala uyuyamıyorum" şeklinde konuşmuştu.
  • Paris Hilton, yıllar önce uğradığı tacizi anlattı - Magazin haberleri

    "BENİ İSTİSMAR EDENLERE KİN BESLİYORUM"

    "Günlük olarak sözlü, zihinsel ve fiziksel olarak istismara uğradım" diyen Hilton, "Dış dünyayla bağlantım koptu ve tüm insan haklarım elimden alındı. Çocukken delici bakışların sürekli çıplak vücudumda olduğunu hissettim. Ben sadece bir çocuktum ve her gün istismar edildiğini hissettim. Geleceğimi düşünmeden beni istismar edenlere kin besliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Instagram, Splash News

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