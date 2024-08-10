10 Ağustos Paris Olimpiyatları programı: Olimpiyatlarda bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunları tüm çoşkusuyla devam ediyor. Milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği bu büyük organizasyonda, Türk sporcular da başarılarını sergilemek ve ülkemize madalya kazandırmak için ter döküyor. 10 Ağustos bugün birçok Türk sporcu altın madalya hedefiyle sahne alacak. Peki, Türk sporcular hangi branşlarda ve saat kaçta mücadele edecek? İşte 10 Ağustos Cumartesi Paris Olimpiyat Oyunları'nın güncel programı ve detayları...
Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele hız kesmeden devam ediyor. 204 ülkeden 10 bin 500 sporcunun katıldığı Olimpiyatlar, 32 farklı branşta toplam 329 etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 26 Temmuz'da başlayan Yaz Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta sona erecek. Peki, "Olimpiyatlarda hangi Türk sporcular yarışacak?" İşte Paris Olimpiyat Oyunları'nın 10 Ağustos programı...
10 AĞUSTOS OLİMPİYAT PROGRAMI
09.00 Atletizm - Maraton - Kaan Kigen Özbilen - FİNAL
19.30 Atletizm - Cirit Atma - Eda Tuğsuz -
Yüksek Atlama - Alperen Acet - FİNAL
12.00 Güreş - Kadınlar 76kg - Yasemin Adar
Serbest 97kg - İbrahim Çiftçi - Son 16 Turu / Çeyrek Final
19.15 Güreş - Kadınlar 76kg - Yasemin Adar
Serbest 97kg - İbrahim Çiftçi - Yarı Final
20.30 Güreş - Kadınlar 62kg - Nesrin Baş
Serbest 125kg - Taha Akgül - Bronz Madalya / FİNAL
10.30 / 14.30 Modern Pentatlon - Bireysel - İlke Özyüksel Mihrioğlu - Yarı
Final - (Binicilik / Eskrim Bonus Turu / 200m Serbest Yüzme / Atıcılık&Koşu)
18.30 Modern Pentatlon - Bireysel - Buğra Ünal FİNAL -
(Binicilik / Eskrim Bonus Turu / 200m Serbest Yüzme / Atıcılık&Koşu)
10.00 Taekwondo - +67kg - Nafia Kuş Aydın
+80kg - Emre Kutalmış Ateşli - Son 16 Turu
15.30 Taekwondo - +67kg - Nafia Kuş Aydın
+80kg - Emre Kutalmış Ateşli - Çeyrek Final / Yarı Final
20:30 Taekwondo +67 kg - Nafia Kuş Aydın
+80 kg - Emre Kutalmış Ateşli - Bronz Madalya / Final
18:15 Voleybol - Kadınlar A Milli Takım / Bronz madalya