Paris Saint Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında sahasında İtalya temsilcisi Napoli'yi konuk ediyor.

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İlk maçta Kızılyıldız ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Napoli, ikinci maçta evinde Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti. 4 puanla grupta liderlik koltuğunda oturan Napoli; kadrosunda Neymar, Mbappe ve Cavani gibi yıldızları barındıran PSG karşısında sürpriz peşinde.

Thomas Tuchel yönetimindeki Fransa temsilcisi PSG ise, gruptaki ilk maçta deplasmanda Liverpool'a mağlup olmuş, ikinci maçta ise Sırbistan temcilsici Kızılyıldız'ı 6-1'lik skorla devirmişti. Bu maç öncesi PSG'nin 3 puanı bulunuyor.

PSG - NAPOLİ

PSG: Areola, Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat, Verratti, Rabiot, Mbappe, Neymar, Di Maria, Cavani

NAPOLİ: Ospina, Maksimovic, Koulibaly, Albiol, Mario Rui, Allan, Fabian, Hamsik, Callejon, Mertens, Insigne

STAT: Parc des Princes

HAKEM: Felix Zwayer

YAYIN: beIN SPORTS 2

İSTATİSTİKLER (Opta)

- PSG ve Napoli, daha önce sadece 1992/93 UEFA Kupası ikinci turunda karşılaştı. PSG bu eşleşmenin ilk maçını George Weah'ın iki golüyle kazanıp, diğer maçta evinde rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

- Bu karşılaşma, PSG'nin tarihinde İtalyan takımlarıyla oynayacağı beşinci ve Şubat 2001'den bu yana ilk maçı olacak.

- PSG, Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir İtalyan takımını mağlup edemedi. 1994/95 sezonunda yarı finalde Milan'a iki maçta da yenilen Fransa temsilcisi, 2000/01 sezonunda grup aşamasında yine Milan ile iki maçta da berabere kalmıştı.

- Napoli, Fransız takımlarıyla oynadığı son dört resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı (2013/14 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Marsilya iki maç & 2017/18 Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Nice iki maç).

- PSG, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iç sahada oynadığı son 19 maçta yenilgi yüzü görmedi (15G 4B) ve son dört maçını kazandı.

- Napoli, Eylül 2016'dan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki galibiyet elde etmek için sahaya çıkacak. İtalyan ekibi bu turnuvada deplasmanda oynadığı son beş maçta galip gelemedi (1B 4M).

- PSG, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 18 maçta da gol atmayı başardı (toplam 53, maç başına 2,9 gol). Bu, Şampiyonlar Ligi'nde devam eden en uzun seri.

- Edinson Cavani, 2013'te ayrıldığı eski takımı Napoli'ye karşı ilk kez forma giyebilir. Uruguaylı yıldız, Napoli formasıyla 138 resmi maçta 104 gol atmıştı.

- PSG'nin yıldızı Neymar, Şampiyonlar Ligi'nde bir gol daha atarsa, şu anda Kaka ile paylaştığı Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla gol atan Brezilyalı oyuncu unvanının tek sahibi olacak. Neymar, bu turnuvada PSG formasıyla çıktığı dört iç saha maçında dokuz gole katkı yaptı (yedi gol, iki asist).

- Napoli oyuncusu Lorenzo Insigne, son altı Şampiyonlar Ligi maçında dört gol attı. Insigne, turnuvadaki ilk 15 maçında üç gol atabilmişti.

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