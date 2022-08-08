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Notre Dame Katedrali 2024'te açılacak 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Notre-Dame katedrali 2019'daki yangın sonrası, çatısında ve kulesinde meydana gelen tahribatlar nedeniyle restorasyon için kapatılmıştı.

Reuters'ın haberine göre Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul Malak, restorasyon projesinin temizlik kısmının sona erdiğini ve yaz sonunda yeniden inşa çalışmalarının başlayacağını belirtti. Malak, 2024'ün çalışmaların tamamlanacağı ve halka açılacağı yıl olacağını ifade etti.

Görsel: Associated Press

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2019'daki yangından sonra, katedrali yeniden inşa edeceğini ve Fransa Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

2021'de katedralin restorasyonunun ilk aşamasının tamamlanmasının ardından, sırada çatısı ile kulelerin olduğu ve yeniden inşasına özen gösterilerek 2024'te halka açılacağı duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

Fransa'nın önemli sembolü olan Notre Dame Katedrali'nde, 15 Nisan 2019'da , hala belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarına rağmen ancak 8,5 saatte söndürülebilmişti.

Alevlere teslim olan tarihi Katedral'in 96 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri ile çatısı tamamen çökmüş, bina ise büyük zarar görmüştü.

* Bu haberin görseli Associated Press'ten alınmıştır.