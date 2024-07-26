Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Paris'te dev açılış töreni: Olimpiyat Oyunları başladı! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Paris'te dev açılış töreni: Olimpiyat Oyunları başladı!

        2024 Paris Olimpiyat Oyunları için Sen Nehri'nde açılış töreni gerçekleştirildi. Katılımcı ülkelerin kafileleri, Sen Nehri üzerinden tekne ile geçerek sporseverleri selamladı. Oyunlarda, Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular da ellerinde Türk bayraklarıyla açılış seremonisinde yer aldı. İşte Olimpiyat Oyunları açılışından kareler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.07.2024 - 21:16 Güncelleme: 26.07.2024 - 23:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, ev sahibi Fransa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin sergilendiği resmi açılış töreniyle başladı.

        2

        Başkent Paris'teki Sen Nehri'nde gerçekleştirilen törenle, 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi başlangıcı yapıldı.

        3

        Törende Türkiye adına üst düzey temsil olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Avrupa Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu Üyesi ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat yer aldı.

        4

        AÇILIŞ TÖRENİ İLK KEZ STAT DIŞINDA

        Fransa'nın başkenti Paris'te 100 yıl sonra üçüncü kez gerçekleştirilen olimpiyat oyunlarının açılış töreni, Sen Nehri'nde gerçekleştirildi.

        5

        Fransız yönetmen ve aktör Thomas Jolly'nin sanat direktörlüğünü yaptığı törende 204 ülke sporcuları ile Mülteci Olimpiyat Takımı'nı taşıyan 85 tekne, Austerlitz Köprüsü'nün altından yola çıkarak Sen Nehri boyunca Eyfel Kulesi'nin olduğu noktaya, Iena Köprüsü'ne kadar 6 kilometreyi aşkın mesafe boyunca geçit yapmaya başladı.

        6

        Törende tekneler, Sen Nehri'ndeki yolculukları boyunca ülkenin önde gelen tarihi ve turistik mekanları Notre Dame Katedrali, Paris Belediye binası, Louvre Müzesi, Tuileries Bahçesi, Les Invalides Anıtı, Grand Palais ve Eyfel Kulesi'nden geçti.

        7

        Yağmur altında gerçekleştirilen ve yaklaşık 300 bin kişinin yerinde takip ettiği açılış töreni, Fransa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin sergilendiği etkinlikler ile ünlü isimlerin sahne almasıyla devam ediyor.

        8

        Açılış töreni öncesinde Team Türkiye de törene tam anlamıyla hazırlandı.

        9

        Paris 2024 açılış töreninde ilk olarak Lady Gaga sahne aldı.

        10

        Geçit töreni, Olimpiyat Oyunları'na ilk kez ev sahipliği yapan Yunanistan ile başladı.

        11

        Açılış töreninde Team Türkiye de Sen Nehri'nden geçti.

        12

        Ay-yıldızlığı bayrağımızı milli sporcularımız Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli taşıdı.Team Türkiye'nin yer aldığı gemide Tunus delegasyonu da yer aldı.

        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21
        22
        23
        24
        25
        26
        27
        28
        29
        30
        31
        32
        33
        34
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
        Cimbom'dan sürpriz hamle: Richard Rios!
        Cimbom'dan sürpriz hamle: Richard Rios!
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        O fotoğraf dosyaya girdi
        O fotoğraf dosyaya girdi
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor