Paris'te dev açılış töreni: Olimpiyat Oyunları başladı!

Fransız yönetmen ve aktör Thomas Jolly'nin sanat direktörlüğünü yaptığı törende 204 ülke sporcuları ile Mülteci Olimpiyat Takımı'nı taşıyan 85 tekne, Austerlitz Köprüsü'nün altından yola çıkarak Sen Nehri boyunca Eyfel Kulesi'nin olduğu noktaya, Iena Köprüsü'ne kadar 6 kilometreyi aşkın mesafe boyunca geçit yapmaya başladı.