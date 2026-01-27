Habertürk
        Park ederken dükkana daldı! | Son dakika haberleri

        Park ederken dükkana daldı!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Şişli'de park etmeye çalışırken bir berber dükkanına hızla giren sürücü herkesi ölümle burun buruna getirdi. Araçtaki çocuğu emniyet kemeri kurtarırken direksiyon başındaki yaşlı adamın kızı sinir krizi geçirdi.

        Giriş: 27.01.2026 - 21:02 Güncelleme: 27.01.2026 - 21:02
        Park ederken dükkana daldı!
        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Şişli'de park etmeye çalışırken bir berber dükkanına hızla giren sürücü herkesi ölümle burun buruna getirdi.

        Araçtaki çocuğu emniyet kemeri kurtarırken direksiyon başındaki yaşlı adamın kızı sinir krizi geçirdi.

