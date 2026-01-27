Park ederken dükkana daldı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Şişli'de park etmeye çalışırken bir berber dükkanına hızla giren sürücü herkesi ölümle burun buruna getirdi. Araçtaki çocuğu emniyet kemeri kurtarırken direksiyon başındaki yaşlı adamın kızı sinir krizi geçirdi.
Giriş: 27.01.2026 - 21:02 Güncelleme: 27.01.2026 - 21:02
