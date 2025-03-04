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        Haberler Gündem İstanbul Park halinde İETT otobüsü yandı | Son dakika haberleri

        Büyükçekmece'de park halindeki İETT otobüsü yandı

        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 12:13 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:13
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        Park halinde İETT otobüsü yandı
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        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde pak halindeki İETT otobüsü yandı.

        Muratçeşme Mahallesi'nde park halindeki bir otobüste saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.

        Durakta park halindeki İETT otobüsünden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, ihbarda bulundu.

        Alevler kısa sürede bütün otobüsü sardı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kısa sürede tamamen söndürdü.

        Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.

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