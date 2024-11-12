Park halindeki minibüste şüpheli ölüm
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki bir minibüste bir kişi ölü bulundu. Vücudunda delici veya kesici alet yarası bulunmayan cesedin 55 yaşındaki Sebahattin Yılmaz'a it olduğu belirlendi. Yılmaz'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak.
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki otoparkta park halindeki minibüsten ağır kokular gelmesi üzerine yetkililere haber verildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araca giren ekipler, vücudunda delici veya kesici alet yarası bulunmayan bir cesetle karşılaştı.
55 yaşındaki Sebahattin Yılmaz'a ait olduğu belirlenen ceset, incelemelerin ardından otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.