Park halindeki otomobil yandı

Ankara semalarında gizemli cisim: İki arkadaş o anları kaydetti

Ankara'nın Güdül ilçesinde iki arkadaş, gökyüzünde gizemli bir cisim görüntüledi.Ankara'nın Güdül ilçesine bağlı Adalıkuzu Köyü sakinleri Okan Kılıç ve arkadaşı Orhan Öztürk, 8 Kasım 2025 günü akşam saatlerinde gökyüzünde sarı renkte ve düzenli şekilde ilerleyen ışıklar gördüklerini öne sürdü. Kılıç, cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntülerdeki cismin uydu ya da dron olmadığını savundu. (İHA)