Park halindeki otomobil yandı
Karabük'ün Yenice ilçesinde park halindeyken yanmaya başlayan otomobil, kullanılamaz hale geldi
Giriş: 05.01.2026 - 00:39 Güncelleme: 05.01.2026 - 00:39
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi.
Park halindeki H.D.’ye ait otomobil, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yanan otomobili görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobil, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü; otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf: DHA
