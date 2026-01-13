Habertürk
Habertürk
        Kar yağışı altında parkta tıraş

        İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı sırasında Sultangazi'de bir kişi, parkta arkadaşını tıraş etti. Arnavutköy'de kar yağışını fırsat bile çocuklar kartopu oynadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 01:37 Güncelleme: 13.01.2026 - 01:45
        Sultangazi'de kar yağışı etkisini sürdürürken, 50. Yıl Mahallesi'nde bir parkta kaydedilen görüntüler dikkat çekti. Parkta bir kişinin arkadaşını tıraş ettiği anlar kameralara yansıdı. Parktan ayrılırken tıraş olan kişinin elinde çiçek olduğu görüldü.

        ÇOCUKLAR KARTOPU OYNADI

        Arnavutköy'de gecenin bir vakti kar yağışını gören çevre sakinleri sokağa çıktı. Kartopu oynayıp kardan adam yapan çocuklar, karın keyfini çıkardı. Öte yandan kar yağışının kentin birçok ilçesinde etkisini sürdürdüğü görüldü.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı

        İstanbul'da 2004 yılında işlenen kasten öldürme suçundan hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Interpol tarafından da aranan Zeynep K., Asayiş ekiplerinin çalışmasıyla Kartal'da yakalandı.

