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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Parkta Güzel Bir Gün' Müze Gazhane'de

        'Parkta Güzel Bir Gün' Müze Gazhane'de

        Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. Yıl Dönümü Etkinlikleri kapsamında Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun 'Parkta Güzel Bir Gün' oyunu 21 Temmuz'da Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konuğu olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 01:06 Güncelleme: 19.07.2024 - 01:06
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        'Parkta Güzel Bir Gün' Müze Gazhane'de
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        Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun beğeniyle izlenen komedi oyunu “Parkta Güzel Bir Gün”, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yılı etkinlikleri kapsamında tarihi bağları vurgulamak ve geleceğe yönelik barış ve dostluk mesajları vermek amacıyla Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor.

        İstanbul seyircisinin merakla beklediği oyun, 21 Temmuz 2024 Pazar günü saat 20.30’da Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde izlenebilecek. Oyunun ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir. Kieran Lynn’in yazdığı, Kıymet Karabiber’in yönettiği oyunda Aytunç Şabanlı, İzel Seylani, Melihat Beşe Günalp rol alıyor.

        Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. Yıl Anma Etkinlikleri kapsamında, Ziynet Sali 19 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30’da Müze Gazhane’de İBB Orkestraları ile Kıbrıs türküleri konseri verecek.

        Müzik yazarı Murat Meriç ile 20 Temmuz Cumartesi akşamı saat 20.30’da Müze Gazhane’de “Kıbrıs Barış Harekâtı ve Müzik” konulu sunum ve DJ performans gerçekleşecek. Ardından saat 21.30’da KKTC TUFAD’ın (Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği) halk oyunları gösterisi olacak.

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        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #Müze Gazhane
        #Lefkoşa Belediye Tiyatrosu
        #Parkta Güzel Bir Gün
        #Kıbrıs Barış harekatı
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