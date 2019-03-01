İstanbul Pendik'teki Dumlupınar Mahallesi'nde, 21 Ağustos 2018'de evinin penceresinden ateş açarak parkta oynayan 7 yaşındaki H.D'nin sırtından yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Barış Balcı tutuklanmıştı. Balcı hakkında hazırlanan iddianamede, "çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENMİŞTİ

AA'da yer alan habere göre Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada verilen ara karar gereği, 25 Ocak'ta, olayın meydana geldiği Pendik Dumlupınar Mahallesi Ekspres Sokak Numara 17'de bulunan bina ile çocuk parkında yapılan keşfe ilişkin bilirkişilerce hazırlanan rapor, mahkemeye sunuldu.

RAPOR: BİLEREK ATEŞ ETTİ

Bilirkişi raporunda, pencere ile mağdur arasında oluşturulan atış yolu ve atış açısına göre buradan yapılacak atışın, herhangi bir engelle karşılaşmadan mağdurun sırtına isabet edebileceğinin yüksek olasılık dahilinde olduğu bilgisi verildi. Mağdur H.D'nin vücudundan çıkarılan metal parçanın, "kadeh" ya da "paraşüt" saçma olarak tabir edildiği aktarılan raporda, bu saçmanın sıkıştırılmış hava basıncı ile çalışan ateşsiz silahlarda kullanılmak üzere ham kurşundan imal edildiği, av bayilerinden rahatlıkla satın alınabileceği vurgulandı.

SAÇMALAR DİREK SAPLANMIŞ

Mağdur H.D'nin vücudundan çıkarılan "kadeh-paraşüt saçmanın" tamamen parçalanmadığı ve taşıdığı formu büyük ölçüde kaybetmediği bildirilen raporda, bu nedenle saçmanın mağdurun vücuduna, ara hedef olmadan yani sekmeye uğramadan isabet ederek yaralanmasına yol açtığı vurgulandı.

VURACAĞINI BİLE BİLE ATEŞ ETTİ

Dosyada bulunan görüntülerde, 17 numaralı bina 4 nolu dairenin arka penceresinin açıldığının görüldüğü aktarılan raporda, bahse konu oda içerisindeki pencere kanadı açılarak yapılan bir atışın, mağdur H.D'nin bulunduğu konuma ve sırtında bulunan yara izi yüksekliğine isabet edebileceğinin tespit edildiği belirtildi. Raporda, H.D'nin olay anında bulunduğunu söylediği konum ve sırtında bulunan yara izi yüksekliği göz önüne alınıp açısal olarak değerlendirildiğinde, mağdurun bulunduğu noktada sırtındaki yara izini oluşturabilecek saçmanın, Ekspres Sokak Numara 17 sayılı bina yönü ve birinci kat istikameti kuzey tarafından gelebileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.