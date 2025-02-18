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        Haberler Spor Futbol İtalya Parma'da Cristian Chivu dönemi - Futbol Haberleri

        Parma'da Cristian Chivu dönemi

        İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Parma'da Fabio Pecchia'dan boşalan teknik direktörlük görevine Cristian Chivu getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 16:01 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:01
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        Parma'da Cristian Chivu dönemi
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        İtalyan ekibi Parma'nın yeni teknik direktörü Cristian Chivu oldu.

        Parma Kulübü, 44 yaşındaki Rumen çalıştırıcı Chivu ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Futbolculuk döneminde Romanya Milli Takımı'nın değişmez isimleri arasına giren Chivu, Ajax, Roma ve en başarılı yıllarını geçirdiği Inter'de forma giydi.

        Kariyerinde A takım seviyesindeki ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak Chivu, daha önce Inter'in altyapı ekiplerinde görev yaptı.

        Pecchia yönetimindeki Parma, 2023-24 sezonunda Serie B'de şampiyon olarak Serie A'ya yükselmişti.

        Bu sezon 25 haftası geride kalan Serie A'da 20 puan toplayan Parma, 18. sırada yer aldı.

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