Parmak izleri değişir mi?

Parmak izleri değişmez. Ancak yaşlandıkça parmak izlerimizi almak daha zor olabilir. Bunun nedeni, cildin yaşla birlikte elastikiyetini (esnek ve hareket kabiliyeti) kaybetmesi ve sırtların ile olukların kalınlaşması nedeniyle desenlerin daha az belirgin hale gelmesidir. Cildimizin gözenekleri de daha az yağlanır ve bu da parmak uçlarının yüzeyini etkiler.