        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Partizan: 87 - Fenerbahçe Beko: 99 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Partizan: 87 - Fenerbahçe Beko: 99 | MAÇ SONUCU

        EuroLeague'in 12. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Sırp ekibi Partizan'a konuk oldu. Müsabakayı sarı-lacivertli takım 87-99 kazandı ve üst üste 4. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.11.2025 - 00:40 Güncelleme: 22.11.2025 - 00:53
        F.Bahçe Beko, Partizan'ı yıktı!
        EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'ı 99-87 yendi.

        Belgrad Arena'da oynanan karşılaşmaya 14-0'lık seriyle etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 24-11 önde bitirdi.

        İkinci periyotta üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle şut atan Mikael Jantunen ile basketler bulan Fenerbahçe Beko, devre arasına 56-39 üstün gitti.

        Partizan, üçüncü çeyrekte Sterling Brown'ın skorer performansıyla farkı düşürse de sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 75-68 önde giren taraf oldu.

        Son periyotta farkı tekrar açan Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 99-87 galip ayrıldı.

        Jantunen, 19 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte Brown'ın 27 sayısı, yenilgiyi önleyemedi.

        EuroLeague'in son şampiyonu sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyonda çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı.

        Sırbistan temsilcisi ise; organizasyonda oynadığı karşılaşmaların 4'ünü kazanan ve 8'inde mağlup oldu.

        PERİYOT SONUÇLARI

        1. çeyrek: Partizan: 11-24 F.Bahçe Beko

        2. çeyrek: Partizan: 39-56 F.Bahçe Beko

        3. çeyrek: Partizan: 68-75 F.Bahçe Beko

        4. çeyrek: Partizan: 87-99 F.Bahçe Beko

