Partizan: 87 - Fenerbahçe Beko: 99 | MAÇ SONUCU
EuroLeague'in 12. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Sırp ekibi Partizan'a konuk oldu. Müsabakayı sarı-lacivertli takım 87-99 kazandı ve üst üste 4. galibiyetini elde etti.
EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'ı 99-87 yendi.
Belgrad Arena'da oynanan karşılaşmaya 14-0'lık seriyle etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 24-11 önde bitirdi.
İkinci periyotta üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle şut atan Mikael Jantunen ile basketler bulan Fenerbahçe Beko, devre arasına 56-39 üstün gitti.
Partizan, üçüncü çeyrekte Sterling Brown'ın skorer performansıyla farkı düşürse de sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 75-68 önde giren taraf oldu.
Son periyotta farkı tekrar açan Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 99-87 galip ayrıldı.
Jantunen, 19 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte Brown'ın 27 sayısı, yenilgiyi önleyemedi.
EuroLeague'in son şampiyonu sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyonda çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı.
Sırbistan temsilcisi ise; organizasyonda oynadığı karşılaşmaların 4'ünü kazanan ve 8'inde mağlup oldu.
PERİYOT SONUÇLARI
1. çeyrek: Partizan: 11-24 F.Bahçe Beko
2. çeyrek: Partizan: 39-56 F.Bahçe Beko
3. çeyrek: Partizan: 68-75 F.Bahçe Beko
4. çeyrek: Partizan: 87-99 F.Bahçe Beko