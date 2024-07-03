Partneriniz aşırı mı kıskanç? Bu belirtilere dikkat: Eşiniz ya da sevgiliniz othello sendromunda olabilir!

OTHELLO SENDROMU NEDİR?

Özünde kıskançlık, hayal kırıklığı ve sevdiğiniz birini veya bir şeyi kaybetme korkusu gibi olumsuz düşünce ve duyguları ifade eden doğal bir insan duygusudur. Bu durum genellikle bir kişinin güven sorunu yaşadığında ya da güveni zedelendiği için çevresindeki insanlara güvenmeme eğilimi gösterdiğinde ortaya çıkar.