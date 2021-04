Paşa'ya bahar geldi!

Karagümrük’le ligde 8. sırada yer alırken görevine son verilen ve ardından Kasımpaşa’yla anlaşan teknik direktör Şenol Can, ilk maçında lider Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; milli arada anlaştığı Lacivert-Beyazlı takımda gelir gelmez etkisini gösteren genç teknik adam, ilk olarak takımıyla yaptığı toplantılarda oyuncularına güven aşıladı. Küme düşme hattına yaklaşan Kasımpaşa’yı 10 gündür çalıştıran Şenol Can, bu kısa sürede futbolcularını zorlu mücadeleye hazırladı. Topla oynamayı seven Siyah-Beyazlılar’a presle karşılık veren Paşa, rakibinin oyun planını bozdu. Bulduğu her fırsatta A Milli Takım’a çağrılmak için çok çalıştığını söyleyen Aytaç Kara’nın uzaktan kaydettiği harika golle karşılaşmadan 1-0 üstün ayrılan Kasımpaşa’ya yeni teknik direktörü Şenol Can’ın gelişiyle birlikte adeta bahar geldi.