Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Pasaport ve ehliyet ücreti 2026: Pasaport ve ehliyet harç ücretleri belli oldu

        Pasaport ve ehliyet ücreti 2026: Pasaport ve ehliyet harç ücretleri belli oldu

        Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırılmasının ardından 2026 harç bedelleri de belli oldu. Böylelikle yeni ehliyet, pasaport, sürücü belgesi gibi belgelerin fiyatı değişti. 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle geçerli fiyatlar merak ediliyor. İşte, pasaport ve ehliyet ücreti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 12:35 Güncelleme: 14.01.2026 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Vatandaşlar tarafından merakla beklenen yeni tarife ile birlikte, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak sürücü belgesi, pasaport, kimlik kartı bedelleri değişti. Tebliğin yayımlanmasıyla birlikte en çok sorgulanan başlıklardan biri olan sürücü belgeleri için ödenecek tutar, 2026 yılı itibarıyla güncellendi. Peki Pasaport ve ehliyet ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

        2

        PASAPORT ÜCRETLERİ 2026 NE KADAR?

        Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, noter kağıdı ve beyanname bedeli 149 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 298 lira, pasaport bedeli 1351 lira, ikamet izni bedeli 964 lira oldu.

        Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 220 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için ise 440 lira ödenecek.

        Aile cüzdanı bedeli 1202 lira olurken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1690 lira, motorlu araç tescil belgesi 1511 lira, iş makinesi tescil belgesi 1261 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 95 lira, mavi kart 220 lira, yabancı çalışma ve çalışma izni muafiyeti belgeleri bedeli 964 lira olarak belirlendi.

        3

        PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ 2026

        Pasaport ücretleri (2025 yılı mevcut / 2026 yılı zamlı):

        Pasaport harcı 6 aylık: 2359,4 TL → 2960 TL

        Pasaport harcı 1 yıllık: 3449,4 TL → 4328 TL

        Pasaport harcı 2 yıllık: 5631,4 TL → 7066 TL

        Pasaport harcı 3 yıllık: 8000 TL → 10039 TL

        Pasaport harcı 3+ yıllık: 11274 TL → 14147 TL

        4

        YENİ EHLİYET ÜCRETLERİ 2026 NE KADAR?

        Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile yeni ehliyet ücretleri de netleşti. Buna göre sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1690 lira olarak belirlendi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Veli değil, suç makinesi!
        Veli değil, suç makinesi!
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Açıklama yaptı
        Açıklama yaptı
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Kumara başlama yaşı 15’e düştü!
        Kumara başlama yaşı 15’e düştü!