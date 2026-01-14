Pasaport ve ehliyet ücreti 2026: Pasaport ve ehliyet harç ücretleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırılmasının ardından 2026 harç bedelleri de belli oldu. Böylelikle yeni ehliyet, pasaport, sürücü belgesi gibi belgelerin fiyatı değişti. 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle geçerli fiyatlar merak ediliyor.
Vatandaşlar tarafından merakla beklenen yeni tarife ile birlikte, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak sürücü belgesi, pasaport, kimlik kartı bedelleri değişti. Tebliğin yayımlanmasıyla birlikte en çok sorgulanan başlıklardan biri olan sürücü belgeleri için ödenecek tutar, 2026 yılı itibarıyla güncellendi. Peki Pasaport ve ehliyet ücreti ne kadar oldu, kaç TL?
PASAPORT ÜCRETLERİ 2026 NE KADAR?
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, noter kağıdı ve beyanname bedeli 149 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 298 lira, pasaport bedeli 1351 lira, ikamet izni bedeli 964 lira oldu.
Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 220 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için ise 440 lira ödenecek.
Aile cüzdanı bedeli 1202 lira olurken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1690 lira, motorlu araç tescil belgesi 1511 lira, iş makinesi tescil belgesi 1261 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 95 lira, mavi kart 220 lira, yabancı çalışma ve çalışma izni muafiyeti belgeleri bedeli 964 lira olarak belirlendi.
PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ 2026
Pasaport ücretleri (2025 yılı mevcut / 2026 yılı zamlı):
Pasaport harcı 6 aylık: 2359,4 TL → 2960 TL
Pasaport harcı 1 yıllık: 3449,4 TL → 4328 TL
Pasaport harcı 2 yıllık: 5631,4 TL → 7066 TL
Pasaport harcı 3 yıllık: 8000 TL → 10039 TL
Pasaport harcı 3+ yıllık: 11274 TL → 14147 TL