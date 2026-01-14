Pasaport ve ehliyet ücreti 2026: Pasaport ve ehliyet harç ücretleri belli oldu

Vatandaşlar tarafından merakla beklenen yeni tarife ile birlikte, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak sürücü belgesi, pasaport, kimlik kartı bedelleri değişti. Tebliğin yayımlanmasıyla birlikte en çok sorgulanan başlıklardan biri olan sürücü belgeleri için ödenecek tutar, 2026 yılı itibarıyla güncellendi. Peki Pasaport ve ehliyet ücreti ne kadar oldu, kaç TL?