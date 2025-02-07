Pasif içicilik "inme" riskini yüzde 30 artırıyor

Arsava, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tütün ve tütün ürünleri kullanımı ve dumanına maruziyetin başta kanser ve inme olmak üzere birçok ölümcül hastalıktan sorumlu olduğunu ifade etti.

Sağlığın korunması ve gelecek nesillere örnek olunması için herkesi sigara, elektronik sigara ve diğer tütün ürünlerinden, özellikle nargile, puro, pipo, çiğneme tütünü ve enfiye gibi ürünlerden uzak durmaya çağıran Arsava, sigara tüketiminin "inme" gelişmesinden sorumlu en önemli faktörler arısında ilk sıralarda yer aldığının altını çizdi.

İnmenin, beynin bir bölgesine kan akışının ani olarak kesilmesi veya azalması sonucu ortaya çıktığını belirten Arsava, "Beyne yeterince oksijen ulaşamadığında, beyin hücreleri hızla zarar görmeye başlar. Zamanında müdahale edilmezse inme, kalıcı engellilik ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Türkiye'de her yıl yaklaşık 200 bin kişi inme geçiriyor ve bu vakaların önemli bir kısmı kalıcı engelliliklere yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, inme dünyada en yaygın ikinci ölüm nedeni ve en yaygın birinci kalıcı engellilik nedeni olarak öne çıkıyor." bilgisini verdi.

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İNME RİSKİNİ 2 KAT ARTIRIYOR

Arsava, sigara ve diğer tütün ürünlerinin bu süreci hızlandıran en önemli risk faktörleri arasında yer aldığını vurgulayarak şunları ifade etti: "Sigara içmek inme riskini en az 2 kat artırır. Risk, içilen sigara sayısı arttıkça daha da katlanır, hatta günde bir sigara içmek bile belirgin bir risk artışına neden olur. Bunun yanı sıra sadece pasif içicilik bile inme riskini yüzde 30 artırır. Evde veya kapalı alanlarda sigara içmek, sadece kendine değil, çevredekilere de zarar verir. Bu durum, yalnızca inme değil, kalp krizi, solunum yolu hastalıkları ve kanser gibi pek çok sağlık sorununa da davetiye çıkarır.

Elektronik sigaralar ise genellikle daha az zararlı olduğu yanılgısıyla tercih edilse de damar sisteminde iltihaplanma ve plak oluşumuna neden olarak inme dahil çok sayıda ciddi sağlık sorununa yol açar. Nargile gibi diğer tütün ürünleri ise yoğun karbonmonoksit ve toksik madde salınımıyla damar sağlığını ciddi derecede tehdit eder."