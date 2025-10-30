Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan: Konutta reel fiyat artışı olacaktır

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO) Göktürk’te hayata geçirdiği Next Level Kemer projesi tanıtıldı. Şirket, proje kapsamındaki konutların tesliminin 2026 sonunda yapılacağını açıkladı.

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, inşaatın kaba kısmının tamamlandığını ve ince işlerin hızla sürdüğünü belirterek, projede satışların yüzde 30 seviyesinde olduğunu söyledi. Erdoğan, gayrimenkul sektöründeki durgunluğa rağmen faiz indirimleriyle birlikte talebin yeniden canlandığını ifade etti.

Erdoğan, lansmanı projenin tamamlanmasına bir yıl kala yaptıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Genelde lansman aşamasında ev alanlar, teslim için yaklaşık üç yıl bekler. Bizde bu süre yalnızca bir yıl. Bu açıdan yatırımcı için önemli bir fırsat sunuyoruz.”

Şirketin projeyi büyük oranda özkaynakla finanse ettiğini kaydeden Erdoğan, yatırımcılar için özel fırsatlar da açıkladı. Buna göre projede metrekare fiyatı 200 bin TL’den başlıyor, yarısı peşin, yarısı teslim sonrası ödeme seçeneği, 48 ay vadeli, yüzde 1,29 faizli alternatif bulunuyor.

Erdoğan, projenin maliyetiyle ilgili, "8-10 milyar civarında yatırım bedeli var. Arazi ve inşaat maliyeti bu. Rakamlar enflasyonist ortamda sürekli değişiyor. Satış değeri 15 milyar üzerinde çıkar" dedi. "GALATASARAY'LA MOTTOLARIMIZ UYUŞUYOR" Lansmanda Galatasaray logolarının da bulunmasının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Galatasaray'ın göğüs sponsoruyuz, iyi bir uyum oldu aramızda. Antrenman formalarında Next Level yazıyor, formada Pasifik Holding yazıyor. Formayı giyince biz futbolun Next Level’ıyız diyorlar. Mottolarımız uyuşuyor. Türk futboluna level atlatmayı hedefleyen bir kulübümüz. Okan Hoca Next Level İstanbul’dan aldı. Futbolculardan bu projeden almak isteyenler var, yakın tesise de" diye konuştu. "KONUTTA REEL FİYAT ARTIŞI OLACAKTIR" Sektördeki son durumu ve gelecek tahminlerini aktaran Erdoğan, şunları söyledi: "2026’nın iyi olmasını bekliyoruz. Çok uzun sürdü daralma dönemi. 2 yıldır bu durumda. İşaretlerini görüyoruz toparlanmanın. Faiz biraz daha düşsün diye bekleyen de var ama hareket başladı. Talep arttıkça fiyat da etkileniyor. Bizim projelerimizde böyle olmamakla birlikte reelde düşüş var. Önce bu toparlanır, reel artış da olacaktır. Gayrimenkule talep hiç azalmıyor ama ekonomik uygulamalarla bunlar soğutuluyor dönem dönem. 2026’nın tasarrufların gayrimenkule dönüşeceği yıl olmasını bekliyorum"