        Haberler Dünya Paşinyan Erivan'da Türk bayrağının yakılmasını kınadı | Dış Haberler

        Ermenistan Başbakanı Paşinyan Erivan'da Türk bayrağının yakılmasını kınadı

        Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan'da düzenlenen meşaleli yürüyüş sırasında Türk bayrağının yakılmasını "provokasyon" olarak nitelendirerek bu eylemi kınadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 00:55
        Paşinyan, Erivan'da Ermeni Devrimci Federasyonu Daşnaktsutyun (ARF-D) tarafından düzenlenen meşaleli yürüyüşte Türk bayrağının ateşe verilmesini kınadı ve bu eylemi, "açıkça provokatif ve gerilimi artırıcı bir davranış" olarak değerlendirdi.

        AA'nın aktardığı habere göre; Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, Armenpress'e yaptığı açıklamada, Paşinyan'ın bu tür eylemleri "sorumsuz ve kabul edilemez" bulduğunu belirterek, uluslararası alanda tanınan bir devletin, özellikle de komşu bir ülkenin bayrağının yakılmasının başka şekilde değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 23 Nisan 2026 (Dünya Çocukları TBMM'de)

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmer ile görüştü. Gündem Ankara'daki NATO zirvesiydi. MB faizi yüzde 37'de sabit bıraktı. Ataşehir Belediyesi soruşturması. Atlas'ın ailesine tehdit davası. İsrail ile Lübnan 2. kez görüşecek. Ortopedik engellilere ÖTV...
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pezeşkiyan'dan Trump'ın açıklamalarına yanıt
        Pezeşkiyan'dan Trump'ın açıklamalarına yanıt
        Kartal yarı finale kanatlandı!
        Kartal yarı finale kanatlandı!
        Bahçeli'den Demirtaş yorumu
        Bahçeli'den Demirtaş yorumu
        "Tek düşüncemiz kupayı kazanmak!"
        "Tek düşüncemiz kupayı kazanmak!"
        AB'den Ukrayna'ya 90 milyar avroluk kredi
        AB'den Ukrayna'ya 90 milyar avroluk kredi
        Mücteba Hamaney: Düşman saflarında kırılma meydana geldi
        Mücteba Hamaney: Düşman saflarında kırılma meydana geldi
        Warner Bros ile Paramount anlaştı
        Warner Bros ile Paramount anlaştı
        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı