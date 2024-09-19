Paslanmaz çelik aletlerdeki çizikler nasıl giderilir? Hangi teknikler kullanılır? Paslanmaz çelik nedir?
Neredeyse herkesin evinde paslanmaz çelikler mevcuttur. Yemek yaparken olmazsa olmaz mutfak eşyalarının başında paslanmaz çelikler gelir. Uzun zaman kullanıldıktan sonra yavaş yavaş yıkandıkça eskimeye başlar. Eskimesinin önüne geçen bir diğer neden ise çizilmeleridir. Yıkarken veya yemek yaparken çizilmesine sebep olabiliyoruz. Peki, çizilme problemini nasıl çözeriz? İşte detaylar...
Fırçalanmış paslanmaz çelik, ev dekorasyonunda, mutfak gereçlerinde ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak uzun süreli kullanımdan sonra çizilmeler kaçınılmazdır. Bu çiziklerin giderilmesi birçok kişi için neredeyse imkansızdır. İşte, sizler için işinizi kolaylaştıracak yöntemler
Paslanmaz Çelik Mutfak Aletleri
Günümüzde yeni veya yenilenmiş evlerin çoğuna girdiğinizde, en azından bir veya iki tane paslanmaz çelik aletle dolu bir mutfak bulmanız kaçınılmazdır. Lavabodan fırına, buzdolabından bulaşık makinesine, mikrodalga fırından tost makinesine kadar paslanmaz çelik, modern mutfakların parlayan yıldızıdır.
Paslanmaz Çeliğin Tanımı ve Özellikleri
Paslanmaz çelik, tek bir metal değil, belirli metallerin bir karışımı olan bir alaşımdır. Çelik hurdası eritilir ve krom veya nikel gibi metallerle harmanlanarak ısıtılır ve basınçlandırılır. Paslanmaz çelik, korozyona karşı dayanıklı olması, üretiminin kolaylığı, ısıya dayanıklılığı ve tamamen geri dönüştürülebilirliği gibi özellikleri sayesinde üreticilerin tercih ettiği bir malzemedir.
Paslanmaz Çelik Mutfakların Avantajları
Paslanmaz çelik, sadece dayanıklılığı ile değil, aynı zamanda modern ve şık görünümüyle de mutfaklarda popülerdir. Temizlemesi kolaydır ve hijyenik bir yüzey sunar. Bununla birlikte, estetik açıdan çekici bir mutfak yaratmanıza olanak tanır.
Temizlik ve Bakım İpuçları
Güzel paslanmaz çelik mutfağınızı el izlerinden arındırmak istiyorsanız, endişelenmeyin; paslanmaz çelik hasar görmeden sık sık temizlenebilir. Ancak dikkat etmeniz gereken en önemli şey, metali çizmemektir. Bu nedenle, uygun temizleme yöntemlerini kullanmak oldukça önemlidir.
Çizilmeleri Önlemek
Paslanmaz çelik yüzeyleri temizlerken yumuşak bezler ve uygun temizlik malzemeleri kullanmaya özen gösterin. Keskin veya sert malzemelerden kaçınmak, yüzeyin çizilmesini engeller.
Paslanmaz Çelik Çizik Giderici Yöntemler
Paslanmaz çelik, sade su, sirke ve su karışımı veya metalin parlaklığını korumaya yardımcı olan özel temizleyicilerle silinebilir (bu da tüm parmak izlerini güzel bir şekilde ortadan kaldırır!). Ancak cihazınızın mükemmel parlaklığı çirkin bir çizik aldığında ne olur?
Paslanmaz çelik çeşitli sınıflarda ve yüzeylerde gelir ve ev tipi paslanmaz çelik genellikle tüm cihazlar için kuraldır. Bu nedenle, buzdolabınızdaki veya lavabonuzdaki bir çiziği parlatmaya çalışmadan önce, hangi tip paslanmaz çelikle çalıştığınızı doğrulamak için cihazın üreticisine danıştığınızdan emin olun.
İşte denemeniz için bazı paslanmaz çelik çizik giderme teknikleri:
- İnce çizikler için Paslanmaz Çelik ve Bakır Temizleyici gibi temizleyiciler, paslanmaz çeliği nazikçe parlatacak aşındırıcı olmayan temizleyicilerdir. Su ile birleştirilmesi gereken kuru toz halinde veya metal üzerinde biraz daha yumuşak bir şekilde ilerleyen krem bazlı temizleyiciler olarak gelirler. Cihaz üreticileri genellikle ev geliştirme mağazalarında kolayca bulunabilen kendi temizleyicilerini üretirler.
- Daha derin çizikler için ıslak zımpara kağıdı ile zımparalama önerilir. Zımpara kağıdının çeşitli kumları vardır, bu nedenle paslanmaz çeliğiniz için hangi tür zımpara kağıdının en iyi sonucu vereceği konusunda önce cihaz üreticinize danışın.
- Eğer çok fazla çiziğiniz varsa, bazı çizik giderme işlemi boyunca sizi adım adım yönlendirecek birkaç kendin yap çizik giderme kiti bulunmaktadır.
Doğru Yöntemle Bakım Yapın
Bu tavsiye evrenseldir; çiziği her zaman metalin damarlarıyla ovun veya parlatın. Çeliğin damarlarına ters yönde giderseniz, çiziği daha da kötüleşir!
Kaynak: Howstuffworks