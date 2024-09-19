Paslanmaz Çeliğin Tanımı ve Özellikleri

Paslanmaz çelik, tek bir metal değil, belirli metallerin bir karışımı olan bir alaşımdır. Çelik hurdası eritilir ve krom veya nikel gibi metallerle harmanlanarak ısıtılır ve basınçlandırılır. Paslanmaz çelik, korozyona karşı dayanıklı olması, üretiminin kolaylığı, ısıya dayanıklılığı ve tamamen geri dönüştürülebilirliği gibi özellikleri sayesinde üreticilerin tercih ettiği bir malzemedir.