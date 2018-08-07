Pastane poğaçalarını ev poğaçalarından ayıran bir sır vardır. İki poğaçayı tadan herkes bunu anlayabilir. Gerçek pastane poğaçasının sırrı içindeki mahleptir ve katı yağdır. Mahlep ile hakiki pastane poğaçasına en yakın tadı elde edersiniz. Poğaça yaparken bir diğer önemli konu mayadır. Mayanın tam olarak çözülmesi ve kabarma işleminin tarifdeki gibi olması gerekiyor. Yumuşak poğaça yaparken mayanın yeterince kabarması için oda sıcaklığının çok düşük olmaması ve sütün ılık kullanılması da önemlidir.

Öte yandan poğaçalar karbonhidrat içerdiği için tokluk hissiniz kısa süreli olur. Kullanacağınız yağ miktarını fazla tutmak tadı olumlu etkilediği gibi azaltmak da sağlığınız açısından fayda sağlayacaktır. İşte gerçek pastane poğaçası tarifi ve kalorisi...

PASTANE POĞAÇASI KAÇ KALORİDİR?

Pastane poğaçalarının yağ oranı oldukça yüksektir. Ortala bir pastane poğaçasının kalorisi 235 kcal'dır. Ayrıca poğaça yediğiniz de çabuk acıkacağınızı da unutmayın.

PASTANE POĞAÇASI TARİFİ

Malzemeleri;

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı sıvıyağ

1 paket yaş maya

1 çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı mahlep

1 yemek kaşığı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yumurta

2 çorba kaşığı şeker

Aldığı kadar Un

Nasıl yapılır?

Ilık süt ile mayayı açın yani karıştırın. Tüm malzemeleriniz oda sıcaklığında olmalıdır. Sıvıyağ ekleyip karıştırmayı sürdürün. 1 yumurta, mahlep, şeker, tuz ve unu ekleyip yoğurun. Hamurunuz yumuşak olacak o nedenle unu azar azar ekleyin. Hamurunuzun yoğrulma işlemi bitince 1 saat kabarması için dinlenmeye bırakınç Hamurunuz bir saatin sonunda 2 katı kadar kaabrmış olmalı. Hamurunuz kabarında yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye yuvarlak şekiller vererek dizin. 10 dakika tepside bekledip biraz daha kabardıktan sonra Üzerine bir yumurta sarısını sürün. Fırında üzeri kızarıp biraz daha kabaracak. Şekil verirken poğaçaların arasında boşlukları buna göre ayarlayın. Poğaçanızı sıcak sıcak ikram edebilrisiniz. Afiyet olsun...

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