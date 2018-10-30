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Hava durumu: PASTIRMA YAZI başladı! İşte Meteoroloji son hava durumu tahminleri

Hava durumu, pastırma yazının başlaması ile birlikte yakından takip ediliyor. Peki; Pastırma yazı nedir? ve Pastırma yazı ne kadar sürer? İşte, hava durumu ile ilgili Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeler ve pastırma yazı ile ilgili merak edilenler...

30.10.2018 - 19:40 | Güncelleme:

Hava durumunda son günlerde yaşanan hissedilir derecedeki yükselme sonrası, "Pastırma yazı nedir? ve "Pastırma yazı ne kadar sürer?" soruları cevabı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki; pastırma yazı nedir? Pastırma yazı ne kadar sürer? İşte, pastırma yazı ile ilgili detaylar ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava durumu tahminleri...

PASTIRMA YAZI NEDİR, NE KADAR SÜRER?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

Pastırma yazı deyimi, pastirmanin bu dönemde hazirlanmasi sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sicakliklarin birbirine yakin ve sıcak olmasi sebebi ile; pastirmanin en ideal sekilde kurumasi bu dönemde olur.

YURT GENELİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve Batı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Bölgesi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Öte yandan hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul hava durumu: 15°C, 21°C - Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

İzmir hava durumu: 15°C, 27°C - Parçalı ve az bulutlu

Ankara hava durumu: 6°C, 22°C - Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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