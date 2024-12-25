Patates püresi tarifi ve yapılışı: Patates püresi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Yapımında farklı baharatlar da kullanılabilir; tuz, karabiber ve muskat, yaygın olarak tercih edilen lezzet vericilerdir. Ayrıca, bazı tariflerde parmesan peyniri veya sarımsak gibi ekstra malzemelerle tatlandırılabilir. Patates püresi, hem kolayca hazırlanabilir hem de esnekliği sayesinde farklı damak zevklerine hitap edebilir. Peki, patates püresi nasıl yapılır?

PATATES PÜRESİ TARİFİ

Patates püresi, zengin ve kremamsı dokusu sayesinde pek çok yemeğin yanında mükemmel bir eşlikçi olur. Et yemekleri, özellikle fırınlanmış biftek, kavurma, kuzu tandır veya tavuk gibi ana yemeklerle harika uyum sağlar. Izgara balık veya fırın somon gibi deniz ürünlerinin yanında da patates püresi lezzetli bir alternatif sunar. Sebze yemekleriyle de oldukça uyumlu olan patates püresi, özellikle fırınlanmış sebzeler, yeşil fasulye veya mantar gibi garnitürlerle birlikte servis edilebilir.

REKLAM Kremalı veya peynirli soslarla tatlandırılan patates püresi, yoğun lezzetler arayanlar için ideal bir tamamlayıcıdır. Tüm bu yemeklerin yanında, patates püresi yumuşak ve kremamsı yapısıyla yemeği zenginleştirir ve daha doyurucu bir hale getirir. Patates püresi malzemeleri: 1 kg patates (tercihen yıldız patates veya kısmi nişasta içeren patatesler)

100 g tereyağı

1 su bardağı süt (isteğe göre krema da kullanılabilir)

1 tatlı kaşığı tuz (isteğe bağlı, damak zevkinize göre artırılabilir veya azaltılabilir)

Karabiber (isteğe göre, 1/2 çay kaşığı)

1/2 çay kaşığı muskat (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı zeytinyağı (isteğe bağlı, ekstra lezzet katmak için)

1 diş sarımsak (isteğe bağlı, daha aromatik bir tat için)

1/4 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri (isteğe bağlı, daha kremsi bir yapı için) Patates püresi yapımı: Patateslerinizi iyice yıkayın ve kabuklarını soyun. Eğer kabukları kalın değilse, soyma işlemi isteğe bağlıdır.

Patatesleri eşit büyüklüklerde parçalara bölün. Bu, pişme süresini eşitleyerek patateslerin daha homojen bir şekilde pişmesini sağlar.

Bir tencereye patatesleri ekleyin ve üzerini geçecek kadar su ilave edin.

Suyu kaynatın ve kaynadıktan sonra altını kısıp patatesleri yaklaşık 15-20 dakika, bir çatal veya bıçakla kontrol ederek yumuşayana kadar haşlayın. Patateslerin çok fazla pişmesi, pürenin kıvamını bozabilir, bu yüzden dikkatli olun.

Patatesler haşlandıktan sonra suyunu süzün.

Bir küçük tencereye sütü ve tereyağını koyun. Eğer sarımsak kullanacaksanız, bu aşamada ince doğranmış sarımsağı da ekleyin ve karıştırarak kısık ateşte tereyağı eriyene kadar ısıtın. Sütün kaynamasına gerek yok, sadece ılıması yeterlidir.

Eğer parmesan peyniri eklemeyi düşünüyorsanız, sütlü karışıma bu aşamada ekleyebilirsiniz.

Haşlanmış patatesleri bir büyük kaba alıp, bir patates ezici veya çatalla ezmeye başlayın. Bu işlemi mümkün olduğunca pürüzsüz olana kadar yapın.

Eğer daha kremamsı bir doku isterseniz, bir mikserle de çırpabilirsiniz. Mikser kullanmak pürenin kıvamını daha akışkan hale getirebilir.

Isınan süt ve tereyağı karışımını azar azar patates püresine ekleyin ve sürekli karıştırarak homojen bir kıvam elde edin.

Karışım çok kuru olursa, biraz daha süt ekleyebilirsiniz.

Tuz, karabiber ve muskatı ekleyin. Tadı kontrol ederek baharatları istediğiniz yoğunluğa göre ayarlayın.

Eğer zeytinyağı kullanıyorsanız, bu aşamada da ekleyin.

Eğer dilediğiniz kıvama ulaşmadıysanız, biraz daha süt veya tereyağı ekleyebilirsiniz. Kremamsı bir kıvam için, kremalı süt veya ağır krema kullanabilirsiniz.

Patates püresinin üzerini düzleştirdikten sonra, üzerine isteğe göre biraz daha tereyağı koyarak sıcak servis edebilirsiniz. Patates püresi, et yemeklerinin, özellikle kavurma, biftek veya fırın tavuk yemeklerinin yanında mükemmel bir tamamlayıcıdır. Aynı zamanda sebze yemekleriyle de oldukça uyumludur. Üzerine ince doğranmış taze otlar (örneğin, dereotu veya kekik) ekleyebilirsiniz.

REKLAM Patates püresi, kullanılan malzemelere bağlı olarak kalori açısından değişkenlik gösterebilir. Temel bir patates püresi, 100 gram başına yaklaşık 80-90 kalori içerir. Ancak içine eklenen tereyağı, süt veya kremanın miktarına göre bu kalori miktarı artar. Örneğin, tereyağı ve süt eklediğinizde kalori miktarı 100 gramda 150-200 kaloriye kadar çıkabilir. Eğer püreyi krema veya zeytinyağı ile yaparsanız, bu da kalori miktarını artırabilir. Düşük kalorili bir seçenek arayanlar, az miktarda tereyağı ve yağsız süt kullanarak daha hafif bir patates püresi hazırlayabilir. Patates püresi kalori değeri kullanılan malzemelere ve porsiyon büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir.

PATATES PÜRESİ YAPILIŞI Patates püresi yaparken püf noktası, patateslerin doğru şekilde haşlanmasıdır; fazla haşlanmış patatesler pürenin kıvamını bozabilir, bu nedenle patatesleri kontrollü bir şekilde pişirmek önemlidir. Patateslerin haşlandıktan sonra iyice süzüldüğünden emin olun, aksi takdirde fazla su pürede sulanma yapabilir. Pürüzsüz ve kremamsı bir kıvam elde etmek için patatesleri bir patates ezici ile ezmek daha iyi sonuç verir, mikser kullanacaksanız.