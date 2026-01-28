Patates Salatası Tarifi ve Yapılışı: Patates Salatası Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Özellikle yaz sofralarında, davetlerde veya hatta kahvaltıda da tercih edilen bu salata, pratikliği ve lezzetiyle herkesin beğenisini kazanır. Bu yazımızda patates salatası tarifi, patates salatası malzemeleri, patates salatası yapımı, patates salatası yapılışı ve patates salatası nasıl yapılır sorularının cevabını bulabilirsiniz. Patates salatası yapımının, klasik ve mayonezli-yoğurtlu seçeneklerle sofralarınıza farklı lezzetler katmanıza da olanak sağlayacağını da hatırlatalım.

Patates Salatası Malzemeleri

Lezzetli bir patates salatası yapımı için öncelikle kaliteli ve taze patatesler seçmek gerekir. İşte iki farklı tarif için ihtiyacınız olacak patates salatası malzemeleri…

Klasik Patates Salatası Malzemeleri:

- 4-5 adet orta boy patates

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- Tuz

- Karabiber

- 1 tatlı kaşığı limon suyu veya sirke

- İsteğe bağlı olarak maydanoz ve taze soğan

Mayonezli ve Yoğurtlu Patates Salatası Malzemeleri:

4-5 adet orta boy patates

3 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı hardal (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

1 tatlı kaşığı limon suyu

İsteğe bağlı olarak haşlanmış havuç veya bezelye

Bu malzemelerle hazırlayacağınız salata, hem klasik hem de kremamsı versiyonu ile sofralarınızda fark yaratacaktır.

Patates Salatası Tarifi

Patates salatası tarifi, hem klasik hem de mayonezli-yoğurtlu seçenekler için oldukça pratiktir. İşte adım adım patates salatası yapımı…