Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Patates Salatası Tarifi ve Yapılışı: Patates Salatası Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Patates Salatası Tarifi ve Yapılışı: Patates Salatası Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Patates, mutfaklarımızın en sevilen ve en pratik malzemelerinden biridir. Çok çeşitli alanlarda kullanılan patates, ana yemek, yan yemek, garnitür ve hatta kızartması ile kahvaltı sofralarını süsleyebilir. Ayrıca farklı yemeklerin içinde kullanılan ek malzeme de olan patatesin en güzel hallerinden biri de şüphesiz salatasıdır… Farklı öğünlerde garnitür olarak sunulabilen patates salatası, hem hafif hem de doyurucu bir seçenek olarak öne çıkar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 17:07 Güncelleme: 28.01.2026 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Patates Salatası Tarifi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Özellikle yaz sofralarında, davetlerde veya hatta kahvaltıda da tercih edilen bu salata, pratikliği ve lezzetiyle herkesin beğenisini kazanır. Bu yazımızda patates salatası tarifi, patates salatası malzemeleri, patates salatası yapımı, patates salatası yapılışı ve patates salatası nasıl yapılır sorularının cevabını bulabilirsiniz. Patates salatası yapımının, klasik ve mayonezli-yoğurtlu seçeneklerle sofralarınıza farklı lezzetler katmanıza da olanak sağlayacağını da hatırlatalım.

        Patates Salatası Malzemeleri

        Lezzetli bir patates salatası yapımı için öncelikle kaliteli ve taze patatesler seçmek gerekir. İşte iki farklı tarif için ihtiyacınız olacak patates salatası malzemeleri

        Klasik Patates Salatası Malzemeleri:

        • - 4-5 adet orta boy patates
        • - 2 yemek kaşığı zeytinyağı
        • - Tuz
        • - Karabiber
        • - 1 tatlı kaşığı limon suyu veya sirke
        • - İsteğe bağlı olarak maydanoz ve taze soğan

        Mayonezli ve Yoğurtlu Patates Salatası Malzemeleri:

        • 4-5 adet orta boy patates
        • 3 yemek kaşığı mayonez
        • 2 yemek kaşığı yoğurt
        • 1 tatlı kaşığı hardal (isteğe bağlı)
        • Tuz ve karabiber
        • 1 tatlı kaşığı limon suyu
        • İsteğe bağlı olarak haşlanmış havuç veya bezelye

        Bu malzemelerle hazırlayacağınız salata, hem klasik hem de kremamsı versiyonu ile sofralarınızda fark yaratacaktır.

        Patates Salatası Tarifi

        Patates salatası tarifi, hem klasik hem de mayonezli-yoğurtlu seçenekler için oldukça pratiktir. İşte adım adım patates salatası yapımı

        • Patatesleri iyice yıkayın ve kabuklarını soyun. Küçük küpler halinde doğrayın veya bütün olarak haşlayın.
        • Bir tencereye patatesleri koyun ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Bir tutam tuz ilave ederek kaynamaya bırakın.
        • Patatesler yumuşayıncaya kadar haşlayın (yaklaşık 15-20 dakika). Haşlandığını çatalla kontrol edebilirsiniz.
        • Haşlanan patatesleri süzüp bir kenara alın ve soğumaya bırakın.
        • Soğuyan patatesleri bir kaba alın.

        Klasik Patates Salatası Yapımı:

        • - Patateslerin üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber ve limon suyunu ekleyin.
        • - İnce doğranmış maydanoz ve taze soğanı karıştırın.
        • - Tüm malzemeler birbirine iyice karışana kadar nazikçe karıştırın.

        Mayonezli ve Yoğurtlu Patates Salatası Yapımı:

        • - Ayrı bir kapta mayonez, yoğurt, limon suyu ve isteğe bağlı hardalı ekleyrek sosu karıştırın. Patatesleri ve kullandığınız diğer katı malzemeleri sosun içine ekleyin.
        • - Tuz ve karabiber ile tatlandırın.
        • - Karışımı iyice harmanlayın ve buzdolabında 20-30 dakika dinlendirerek servis yapın.

        Bu adımlar, patates salatası yapılışı için temel yöntemlerdir. Malzemeleri damak tadınıza göre artırabilir veya azaltabilirsiniz.

        Patates Salatası Nasıl Yapılır?

        Patates salatası nasıl yapılır sorusunun cevabı aslında oldukça basittir. Klasik veya mayonezli-yoğurtlu olmak üzere iki farklı yöntemle hazırlayabilirsiniz.

        • - Klasik patates salatası, zeytinyağı ve limon sosuyla daha hafif bir tat verir ve yanında ana yemeklerle mükemmel uyum sağlar.
        • - Mayonezli ve yoğurtlu salata, kremamsı dokusu ve ekstra lezzetiyle özellikle davet sofralarında ilgi çeker.
        • - Patateslerin fazla haşlanmaması, salatanın pürüzsüz bir kıvam alması için önemlidir.
        • - Sosları patatesler henüz ılık iken eklemek, lezzetin daha iyi karışmasını sağlar.

        Evde hazırlanan yemeklerin en güzel yanlarından biri, hem katkı maddesi içermemeleri hem de malzeme kontrolünün tamamen sizin elinizde olmasıdır. Bu nedenle, patates salatası yapımı, hem klasik hem de kremamsı seçeneklerle herkesin damak tadına uyacak şekilde kolayca hazırlanabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada

        Kocaeli'de polis ekipleri, bir iş insanı ile doktorun kiralık tetikçi aracılığıyla öldürülmesi için iki ayrı suikast planını ortaya çıkardı. Düzenlenen operasyonla 6 şüpheli gözaltına alındı. Azmettiricilerin kiralık tetikçi ile buluştuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde