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Patates salatasının en lezzetli hali! Yoğurtlu patates salatası nasıl yapılır?

En sevilen salata türlerinden biri olan patates salatasını hiç yoğurtlu denediniz mi? Hem patates ve yoğurdun uyumuna hem de ağızlarda bıraktığı tada bayılacaksınız. İşte yoğurtlu patates salatası tarifi…

Patates salatasının en lezzetli hali! Yoğurtlu patates salatası nasıl yapılır?
HABERTURK.COM

Neredeyse herkesin bayıla bayıla yediği patates, bu sefer sofralara salata olarak konuk oluyor. Her gün yapılan rutin salata tariflerinden sıkıldıysanız, yoğurtlu patates salatası tam size göre!

YOĞURTLU PATATES SALATASI MALZEMELERİ NELER?

Malzemeler

  • 2 adet orta boy patates
  • 150 gr. yoğurt
  • 1 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay bardağı konserve bezelye
  • 2 adet kornişon turşu
  • 100 gr. zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı kuru nane
  • 1 tatlı kaşığı tuz

YOĞURTLU PATATES SALATASI NASIL YAPILIR?

  • İlk olarak patateslerinizi soyun ve daha çabuk haşlanması için doğrayıp tencereye alın. Haşlandıktan sonra soğumaya alın.
  • Kornişon turşuyu küçük küp şekilde doğrayın ve suyunu sıkın.
  • Patatesler 50 gr. zeytinyağı, bezelye, kornişon turşu, pul biberi ve tuzun yarısını karıştırarak tabağa alın.
  • 1 diş sarımsağı ezin ve yoğurt ile karıştırın. Kalan tuzu da yoğurda ekleyin ve biraz daha karıştırdıktan sonra tabakta yer alan patatesin üzerine yaya yaya dökün.
  • Kalan zeytinyağını ocakta ısıtın ve çok sıcakken içerisine nane atılıp yoğurtlu patatesin üzerine gezdirin. Afiyet olsun!

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun

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