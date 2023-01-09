Neredeyse herkesin bayıla bayıla yediği patates, bu sefer sofralara salata olarak konuk oluyor. Her gün yapılan rutin salata tariflerinden sıkıldıysanız, yoğurtlu patates salatası tam size göre!

YOĞURTLU PATATES SALATASI MALZEMELERİ NELER?

Malzemeler