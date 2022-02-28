Patates suyunun faydaları 0:00 / 0:00

Patates doğrarken ya da rendelerken bu sert sebzenin aynı zamanda çok sulu bir sebze olduğunu siz de fark etmişsinizdir. Peki, patates suyunun çok uzun yıllar boyunca pek çok rahatsızlık tedavisinde kullanılan bir bitkisel ilaç olarak da kullanıldığını biliyor muydunuz? Gelin Patates Suyu Faydaları ve Zararları konusunda merak edilenleri birlikte inceleyelim...

Patates Suyunun Faydaları Nedir?

Patates Suyunun Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sık sık dile getirilmiştir çünkü patates suyu aslında öncelikle doğal bir ağrı kesicidir.

Genelde yaşlı insanlarda gözlemlenen şiddetli eklem iltihaplanmasını önlemeye yardım ede patates suyu kemik yapısının da güçlendirilmesini sağlar. Özellikle sık sık bel, boyun ve sırt ağrısı yaşayanların patates suyu tüketmesi önerilir.

Mide ve bağırsak hastalıklarıyla uğraşanlar ve buna bağlı olarak sindirim problemleri olanlar patates uyu ile şifa bulabilir. Kabızlık, Mide yanması ve Şişkinlik şikayetlerinin sonucunda yavaşlayan bağırsak fonksiyonları patates suyuyla yükselir.

Patates suyu aynı zamanda içeriğinde çok yüksek antioksidan bulundurur. Karaciğer ve safra kesesinde biriken toksinlerin temizlenmesinde patates suyu kullanılır.

Taş ve kum gibi böbrek rahatsızlıklarının önlenmesinde ve idrar yolu iltihaplarının temizlenmesinde de patates suyu kullanılabilir.

Patates suyu ağız içi yaralarında ve diş iltihaplarında fayda gösterir.

Uzun süre hissedilen yorgunluk, uykusuzluk ve stres gözaltlarında halkaların ve morlukların oluşmasına neden olabilir. Patates suyu böyle zamanlarda da fayda sağlar.

Patates suyu aynı zamanda güçlü potasyum içeriği ile kan basıncını düzenlemesiyle de bilinir. Yüksek tansiyon hastalarının kalp ve damar sağlığını korumak için patates suyu tükettiğini görürsünüz.

Patates Suyu Saça İyi Gelir Mi?

Patates suyu saç bakımında da tercih edilebilir çünkü saçlardaki hücrelerin korunmasını ve saçların hızlı uzamasını kolaylaştırdığı gibi beyaz oluşmasını da engeller.

Patates Suyu Cilde İyi Gelir Mi?

Uzun süre sivilce ve aknelerden kurtulmaya çalışanlar ancak bir türlü kurtulamayanlar yüzünü bir de patates suyu ile yıkamayı deneyebilir. Yüzünüzü patates suyu ile düzenli yıkarsanız sivilce ve aknelerden kurtulma hızınızı arttırmış olursunuz.

Patates Suyunun Zararları Neler?

Hamile ve emziren kadınların her doğal ürünü kullanımında olduğu gibi patates suyunu kullanmadan önce de kesinlikle bir hekime danışması gerekmektedir.

Patates suyu şeker açısından çok zengin olduğu için özellikle şeker hastaları patates suyu tüketiminde kaçınmalıdır.

Patates suyu fazla tüketildiği durumlarda mide bulantısına, kusmaya ya da ishale neden olma özelliği barındırır.

Patates Suyu Nasıl Hazırlanır?

Çiğ patates suyu hazırlamak zannettiğinizde n daha kolay. Öncelikle patatesleri yıkayıp güzelce soyun. Temizlediğiniz patatesleri rendeleyerek suyunu çıkarın ve süzün. Bu işlem için temiz bir bez de kullanabilirsiniz. Patates suyunu her zaman taze tüketin. Önceden yapıp buzdolabında saklamayı denemeyin.

Patates Suyu Nasıl Kullanılır?

Patates suyunu içebilirsiniz. Her gün bir bardak patates suyu içmek mide rahatsızlıklarına, kahvaltıdan 30 dakika önce patates suyu içmek ise karaciğer ve safra kesesi iltihaplarının temizlenmesine fayda sağlar.