Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Elif Y. isimli bir kadın, 1 yaşındaki G.Y. isimli bebeğiyle 6 katlı binanın en üst katında bulunan evdeyken, yıkadığı çamaşırları kurutmak için çamaşır odasında bulunan çamaşır kurutma makinesini çalıştırdı. Elif Y. bir süre çalışan çamaşır kurutma makinesinde dumanlar çıktığını fark etti. Dumanları fark eden Elif Y., bebeği G.Y. ile birlikte evden çıkarak komşularından yardım isterken, makinenin bir anda patlaması ile evin çamaşır odasını alevler sardı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan ve dumandan etkilenen olmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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