Türkiye’nin en önemli örtü altı üretim üssü Antalya’da 1 hafta önce patlıcanın fiyatı Antalya Toptancı Hali’nde 10 liraya kadar yükseldi. İklim şartlarının düzelmesi ve üretimin artması nedeniyle patlıcanın fiyatı yarı yarıya düştü.

Antalya’nın semt pazarlarında ise patlıcanın kilogram fiyatı kalitesine göre 5 ile 7 lira arasında değişti. Hem halde hem de pazardaki tezgahlarda patlıcanın az olduğu görüldü.

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, patlıcanın fiyatının ürün azlığından dolayı birkaç gün önce 8 ile 10 liralık bir bandı gördüğünü hatırlattı.

Hava şartlarından dolayı patlıcan üretiminin azaldığından yakınan Akcan, "Bir ay sonra havalar ısınınca patlıcan üretimi artacak. 1-2 lira bandına fiyat düşecek. Bugün halde patlıcan 4 lira 70 kuruş ve 5 liradan satıldı. Komisyoncunun fiyatı arttırdığı gibi bir yanlışlık var. Biz ürünü üretici adına satıyoruz. Üretici adına sattığımız üründen biz yüzde 8 komisyonumuzu alıyoruz. Biz üretici adına ticaret yapıyoruz. 5 liralık patlıcan İstanbul Haline ulaşıncaya kadar en fazla 1.5 liralık masraf olur. Oradaki esnafın da 6.5,7 lira bandında satması gerekir" ifadelerine yer verdi.

ANTALYA TOPTANCI HAL YAŞ SEBZE VE MEYVE KOMİSYONCULARI DERNEĞİ BAŞKANI NEVZAT AKCAN

"1.5 liralık masraf"

Ham gelen ürünün halde tüccarlar tarafından işlendiğini kaydeden Nevzat Akcan, "Ürün kalitesine göre yeniden sınıflandırılıyor. Bu esnafımızın işçilik, ambalaj, ulaşım gibi yaklaşık 1.5 liralık masrafı oluyor. Ondan sonra ürün, büyükşehirlere gidiyor. Komisyoncular olarak biz kesintiyi üreticiden yapıyoruz" diye konuştu.

yi patlıcanı 5.5 liradan aldık, aynı fiyata İstanbul’a gönderiyoruz. Oraya giderken ulaşım masrafı, karşı tarafın karı eklenince fiyat yükseliyor. Şu an halde ürün yok. Aslında fiyatların yüksek olmasının en büyük nedeni budur

"Pazarla fark fazla yok"

Antalya’nın semt pazarları ile haldeki patlıcan fiyatının birbirine yakın olduğunun altını çizen Akcan, "Yüksek fiyat olsa bile akşamüzeri hal fiyatına ulaşır, elindeki ürünü bitirmek için daha aşağı bile düşer" dedi.

Üretici Feti Çelik, 3 dönüm patlıcan serası olduğunu belirterek, "Havalar sıcakken ürün fazla çıkıyordu. Havalar kapanınca ürün azaldı. Birkaç gün önce hale patlıcanı 8 ila 10 lira arasında bir fiyatla bırakıyorduk. Bugün 4,70 ve 5 lira arasında sattık. Komisyon sattığı üründeki farkını bizden alıyor. Her ürünün bir masrafı var. Bu fiyat bizi kurtarmıyor. Kimse mazot ve gübre fiyatlarını konuşmuyor. Girdiler ucuzlasın, patlıcan da ucuzlasın" diye konuştu.

"Üretici adına satıyoruz"

Hem çiftçi hem de halde satış yapan Adnan Ekiz, "25 günde iki dönümlük seradan 180 kilo olarak geldi. Bugün halde patlıcan 5 ile 5.5 lira bandında. Hava şartlarından dolayı ürünlerde kalite zaten yok. Üretici bize patlıcanı getiriyor, biz onun adına satıyoruz. İyi patlıcanı 5.5 liradan aldık, aynı fiyata İstanbul’a gönderiyoruz. Oraya giderken ulaşım masrafı, karşı tarafın karı eklenince fiyat yükseliyor. Şu an halde ürün yok. Aslında fiyatların yüksek olmasının en büyük nedeni budur" diye konuştu.

Patlıcan üreticisi Ali Karol, 2 dönüm serası olduğunu belirterek, "25 gündür ilk kez ürün topladım. 17 kasa patlıcan cıktı. İlaç, gübre pahalı fiyatlarda memnun etmiyor, çünkü 25 günde bir topladım. Patlıcanın şu anki fiyat pahalı değil, üretimi zor, ürün de yok. Buradan çıkan ürün İstanbul’da zamlanıyor. Girdiler ucuzlasın, patlıcanın fiyatı da ucuzlasın" dedi.

"Tüketiciye göre fiyat yüksek"

Semt pazarından patlıcan alan Pervin Yurtcan, tezgahlarda patlıcanın 6 lira olduğunu ifade ederek, Antalya'da ürünlerin ilk kez bu kadar pahalı olduğunu dile getirdi.

Bu hafta patlıcan almayan Nursel Kurt, "Geçen hafta 7 liradan aldım patlıcanı. 3 tane almıştım. Bu hafta almayacağım, hala pahalı aslıda üretim yeri Antalya. İlk kez fiyatları bu kadar yüksek görüyorum" dedi.