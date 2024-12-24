Patlıcanlı haydari tarifi: Patlıcanlı haydari nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Türk mutfağının sevilen mezelerinden biri olan haydari, közlenmiş patlıcanın aromasıyla birleştiğinde ortaya unutulmaz bir tat çıkar. Yoğurdun serinletici etkisiyle hafif ve doyurucu bir meze olan patlıcanlı haydari, hem lezzeti hem de kolay yapımıyla öne çıkar. Özellikle et ve ızgara yemeklerinin yanında servis edilen bu mezeyi, sofralarınıza farklı bir dokunuş katmak için mutlaka deneyin! Bu yazımızda patlıcanlı haydarinin nasıl yapılacağını ve püf noktalarını sizlerle paylaşıyoruz.

Patlıcanlı Haydari Malzemeleri 2 adet büyük boy patlıcan

1,5 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber (üzeri için)

İnce kıyılmış dereotu (isteğe bağlı) Patlıcanlı Haydari Nasıl Yapılır? REKLAM Patlıcan mezelerin vazgeçilmez sebzeleri arasındadır. Hele bir de yoğurt ile birleşince ortaya muhteşem bir lezzet çıkar. İşte patlıcanlı haydari tarifi: Patlıcanları ocağın üzerinde ya da mangalda közleyin.

Kabuklarını dikkatlice soyun ve çekirdekli kısımları temizleyin.

Közlenmiş patlıcanları ince ince doğrayın veya blenderdan geçirerek püre haline getirin.

Bir karıştırma kabına süzme yoğurdu alın ve ezilmiş sarımsakları ekleyin.

Üzerine tuz ve karabiber ekleyerek iyice karıştırın.

Doğranmış veya püre haline getirilmiş patlıcanları yoğurtlu karışıma ekleyin.

Homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Karışımı servis tabağına alın ve üzerini düzleştirin.

Zeytinyağını gezdirin ve üzerine pul biber serpiştirin.

Dilerseniz ince kıyılmış dereotu ile süsleyerek şık bir sunum yapabilirsiniz.

Patlıcanların közlenmiş tadını artırmak için közleme sırasında birkaç yerinden çatal ile delin.

Daha kremsi bir doku için patlıcanları blenderdan geçirebilirsiniz.

Yoğurt ve patlıcan oranını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yoğurtlu Fırınlanmış Patlıcanlı Haydari REKLAM Bu tarifte patlıcanları közlemek yerine fırında pişirerek daha hafif bir lezzet elde ediyoruz. Fırınlanmış patlıcanların zeytinyağıyla harmanlanması ve yoğurtlu sosla buluşmasıyla, alışılmışın dışında bir patlıcanlı haydari hazırlıyoruz.

Malzemeler 2 adet orta boy patlıcan

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı labne peyniri (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı pul biber (üzeri için)

1 çay kaşığı nane (isteğe bağlı) Fırınlanmış Patlıcanlı Haydari Yapımı Patlıcanları yıkayıp birkaç yerinden çatalla delin.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve patlıcanları yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında, kabukları iyice kızarana ve patlıcanlar yumuşayana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Fırından çıkan patlıcanların kabuklarını soyun ve püre haline getirin.

Bir kasede süzme yoğurt, labne peyniri, ezilmiş sarımsak, tuz, karabiber ve limon suyunu karıştırın.

Yoğurtlu karışıma 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek homojen bir kıvam elde edin.

Fırınlanmış ve püre haline getirilmiş patlıcanları yoğurtlu karışıma ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırarak kıvamlı bir meze elde edin.

Hazırladığınız karışımı servis tabağına alın ve üzerine kalan zeytinyağını gezdirin.

Pul biber ve isteğe bağlı olarak nane serpiştirerek süsleyin.

Yanında taze ekmek veya kızarmış ekmek dilimleriyle servis edin. Patlıcanlı haydari yapımı kolay olsa da belli püf noktalarını içinde barındırır. İşte püf noktaları: REKLAM Fırın yerine airfryer kullanarak patlıcanları daha kısa sürede hazırlayabilirsiniz.

Daha yoğun bir lezzet için yoğurt miktarını azaltarak patlıcan oranını artırabilirsiniz.

Limon suyu, mezeye ferah bir tat katarken peyniri daha yumuşak bir kıvama getirir. Köz Biber ve Patlıcanlı Yoğurtlu Haydari Tarifi Bu tarifte patlıcana közlenmiş kırmızı biber eşlik ediyor, böylece haydariye bambaşka bir aroma ve tat kazandırıyoruz. Yoğurdun hafifliğiyle birleşen bu farklı tarif, sofralarınıza özgün bir lezzet sunacak.