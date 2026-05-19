Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Patriotlar neden çekiliyor? Atina'nın geri adımı, Ankara’nın hazırladığı "Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu" ve yeni kıta sahanlığı hamlesiyle bağlantılı mı? | Dış Haberler

        Patriotlar neden çekiliyor? Atina'nın geri adımı, Ankara’nın hazırladığı "Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu" ve yeni kıta sahanlığı hamlesiyle bağlantılı mı?

        Yunanistan'ın Türkiye sınırına ve Ege hattına konuşlandırdığı ABD yapımı Patriot hava savunma sistemlerini geri çekme kararı, Ankara'da yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bülent Aydemir'in haberi...

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 14:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Patriotlar neden çekiliyor?

        Yunanistan devlet televizyonu ERT’nin duyurduğu ve eKathimerini gazetesinin ayrıntılandırdığı habere göre, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis başkanlığındaki Ulusal Güvenlik Konseyi (KYSEA), Türkiye sınırındaki Didymoteicho (Dedeağaç/Evros hattı) ile Karpathos Adası’na konuşlandırılan Patriot bataryalarının geri çekilmesini onayladı.

        Haberde kararın gerekçesi olarak “jeopolitik koşullardaki değişim” gösterildi. Patriot sistemleri, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının ardından olası İran balistik füze ve İHA tehdidine karşı konuşlandırılmıştı. Ancak dikkat çekici olan nokta, bu sistemlerin özellikle Türkiye’nin yakından takip ettiği Karpathos ve Evros hattında bulunmasıydı.

        REKLAM

        Ankara, Karpathos’a yapılan konuşlandırmaya sert tepki göstermiş; Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, adaların statüsüne ilişkin uluslararası anlaşmaları hatırlatarak bölgenin silahsızlandırılmış olması gerektiğini savunmuştu. Atina ise itirazları reddetmişti.

        İran krizi devam etmesine rağmen;

        şimdi Ankara kulislerinde sorulan soru şu:

        Geri çekilme kararı tesadüf mü?

        Çünkü bu gelişme, Türkiye’nin uzun süredir hazırlığını yürüttüğü “Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu” ve kıta sahanlığı düzenlemesinin gündeme geldiği bir döneme rastladı.

        Ankara’da güvenlik ve diplomasi çevrelerinde bir süredir, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki tezlerini yalnızca diplomatik nota ve NAVTEX’lerle değil, doğrudan iç hukuk metniyle tahkim edecek yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıldığı konuşuluyor.

        Bu düzenlemenin;

        - Türkiye’nin kıta sahanlığı koordinatlarını iç hukuka daha güçlü şekilde işlemesi,

        - Deniz yetki alanlarının hukuki tanımını netleştirmesi,

        - Ege ve Doğu Akdeniz’de “maksimalist haritalara” karşı yeni çerçeve oluşturması,

        - Mavi Vatan doktrinini yasal zemine oturtması gibi sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

        REKLAM

        Diplomatik kaynaklar, Atina’nın son dönemde tansiyonu kontrollü biçimde düşürmeye çalışmasının arkasında, Ankara’nın yeni deniz yetki alanı hamlesinin yarattığı stratejik baskının bulunabileceğini belirtiyor.

        YUNANİSTAN SİLAHLANIYOR

        Öte yandan Yunanistan’ın Patriotları geri çekmesi, askeri gerilimi tamamen azaltacağı anlamına gelmiyor. Aynı KYSEA toplantısında;

        4 adet İtalyan FREMM/Carlo Bergamini sınıfı fırkateyn alımı, 4 adet MEKO sınıfı fırkateynin modernizasyonu ile Deniz kuvvetlerinin yeni tedarik programları da onaylandı.

        Bu tablo, Atina’nın kara ve ada hattındaki görünür gerilimi düşürürken, deniz gücünü artırmaya devam ettiği yorumlarına yol açtı.

        Türk güvenlik kaynakları ise özellikle şu sorunun önem kazandığını belirtiyor:

        “Yunanistan, Ankara’nın deniz yetki alanları konusunda atacağı yeni hukuki ve stratejik adımlar öncesinde kontrollü bir yumuşama mı arıyor?”

        Çünkü Ankara’nın hazırladığı belirtilen yeni düzenleme yalnızca teknik bir yasa olarak görülmüyor. Düzenleme; Ege, Doğu Akdeniz, adaların statüsü, kıta sahanlığı ve enerji-jeopolitik rekabetini doğrudan etkileyebilecek yeni bir stratejik safhanın işareti olarak değerlendiriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kayıp diye aranıyordu cinayete kurban gitmiş

        Konya'da, geçtiğimiz yıl haziran ayında kayıp olarak aranan M.B.'nin, evden birlikte ayrıldığı M.T. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Başka bir suçtan cezaevinde bulunan M.T. hakkında "Kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Rötarlı ayrılık!
        Rötarlı ayrılık!
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu