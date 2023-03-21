"HİÇBİR ÇOCUK BABASININ BÖYLE GİTMESİNİ HAK ETMEZ"



Üzücü haberi Paul Grant'ın kızı Sophie Jayne Grant duyurdu. Jayne, yaptığı açıklamada "Hiçbir çocuk babasının böyle gitmesini hak etmez. Babam çok sevildi" şeklinde konuştu.