Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Paul Grant umut kesilince yaşam destek ünitesinden çıkarıldı

Paul Grant, Londra'daki bir tren istasyonunun önünde bilinmeyen bir nedenle düştü. Oyuncunun ailesi, yaşanan olayın ardından bilincinin yerinde olmadığını belirterek Grant'ı yaşam destek ünitesinden çıkardı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Paul Grant umut kesilince yaşam destek ünitesinden çıkarıldı! Paul Grant kimdi, neden hayatını kaybetti? - Magazin Haberleri - Magazin haberleri

    'Star Wars' ve 'Harry Potter' gibi filmlerde rol alan Paul Grant, 16 Mart günü Londra'daki bir tren istasyonu önünde fenalaşarak düşmüştü. Bir süredir hastanede tedavi gören Grant'tan acı haber geldi.
  • Paul Grant umut kesilince yaşam destek ünitesinden çıkarıldı! Paul Grant kimdi, neden hayatını kaybetti? - Magazin Haberleri - Magazin haberleri

    UMUT KESİLİNCE YAŞAM DESTEK ÜNİTESİNDEN ÇIKARILDI

    56 yaşındaki Paul Grant'ın bilincinin yerinde olmadığı ve bunun üzerine 19 Mart günü ailesinin yaşam destek ünitesinden çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.
  • Paul Grant umut kesilince yaşam destek ünitesinden çıkarıldı! Paul Grant kimdi, neden hayatını kaybetti? - Magazin Haberleri - Magazin haberleri

    "HİÇBİR ÇOCUK BABASININ BÖYLE GİTMESİNİ HAK ETMEZ"

    Üzücü haberi Paul Grant'ın kızı Sophie Jayne Grant duyurdu. Jayne, yaptığı açıklamada "Hiçbir çocuk babasının böyle gitmesini hak etmez. Babam çok sevildi" şeklinde konuştu.
  • Paul Grant umut kesilince yaşam destek ünitesinden çıkarıldı! Paul Grant kimdi, neden hayatını kaybetti? - Magazin Haberleri - Magazin haberleri

    1983 yılında çekilen 'Star Wars: Return of the Jedi'de bir 'Ewok'u canlandıran oyuncu, ayrıca Dawid Bowie'yle birlikte 1986'nın kült klasiği 'Labyrinth'te de oynamıştı.

    Grant, 'Harry Potter and The Sorerer's Stone' filminde de bir goblini canlandırmıştı.

    Fotoğraflar: Splash News, Instagram

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.