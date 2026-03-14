        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Paul Onuachu: Takım olarak gelişmeye devam edeceğiz - Trabzonspor Haberleri

        Paul Onuachu: Takım olarak gelişmeye devam edeceğiz

        Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, Süper Lig'in 26. haftasındaki 1-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Takımının mevcut durumunu değerlendiren Onuachu, "Hocamızın ve teknik ekibin hakkını teslim etmek gerek. Onların yardımıyla kazanmaya devam ediyoruz. Yapmamız gereken takım olarak gelişmeye her zaman devam edeceğiz" dedi.

        Giriş: 14.03.2026 - 23:29 Güncelleme:
        "Takım olarak gelişmeye devam edeceğiz"

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un golünü atan Paul Onuachu, maçın ardından konuştu.

        "GALİBİYETİ HAYATINI KAYBEDEN HOCAMIZA VE ONUN AİLESİNE ARMAĞAN EDİYORUZ"

        Maçın ardından konuşan Onuachu, "Kaybettiğimiz hocamızın ailesine baş sağlığı dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bu galibiyeti ona ve ailesine adıyoruz. Bu maça çıkmak kolay olmadı. Şehrimiz ve kulübümüz adına zor dönemden geçiyoruz. Bu maçı da onun için kazandığımız için mutluluk duyuyoruz" dedi.

        "TAKIM OLARAK GELİŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

        Gol serisi ile ilgili olarak da Onuachu, "Bu ligde kolay maç yok. Rakibimizin kalitesine dikkat çekmek gerek. Rizespor savunma anlamında iyi mücadele gösterdi. Savaşmaya devam edeceğiz. Hocamızın ve teknik ekibin hakkını teslim etmek gerek. Onların yardımıyla kazanmaya devam ediyoruz. Yapmamız gereken takım olarak gelişmeye her zaman devam edeceğiz" dedi.

