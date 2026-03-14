Paul Onuachu: Takım olarak gelişmeye devam edeceğiz

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un golünü atan Paul Onuachu, maçın ardından konuştu.

"GALİBİYETİ HAYATINI KAYBEDEN HOCAMIZA VE ONUN AİLESİNE ARMAĞAN EDİYORUZ"

Maçın ardından konuşan Onuachu, "Kaybettiğimiz hocamızın ailesine baş sağlığı dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bu galibiyeti ona ve ailesine adıyoruz. Bu maça çıkmak kolay olmadı. Şehrimiz ve kulübümüz adına zor dönemden geçiyoruz. Bu maçı da onun için kazandığımız için mutluluk duyuyoruz" dedi.

"TAKIM OLARAK GELİŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Gol serisi ile ilgili olarak da Onuachu, "Bu ligde kolay maç yok. Rakibimizin kalitesine dikkat çekmek gerek. Rizespor savunma anlamında iyi mücadele gösterdi. Savaşmaya devam edeceğiz. Hocamızın ve teknik ekibin hakkını teslim etmek gerek. Onların yardımıyla kazanmaya devam ediyoruz. Yapmamız gereken takım olarak gelişmeye her zaman devam edeceğiz" dedi.