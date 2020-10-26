Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Fransa'daki İslam'ı dış etkilerden kurtarmamız gerek. Laiklik, birleşik Fransa'nın çimentosudur. İslam, bugün dünyanın her yerinde kriz yaşayan bir dindir." açıklamalarının ardından Müslüman futbolcu Paul Pogba Fransa Milli Takım formasını bıraktı. Spor gündemine bomba gibi düşen bu haberden sonra Paul Pogba herkes tarafından araştırılmaya başlandı. Paul Pogba kimdir? Paul Pogba hangi takımda oynuyor?

PAUL POGBA KİMDİR?

Paul Pogba, 15 Mart 1993'te Gineli müslüman bir ailenin çocuğu olarak Fransa'nın Seine-et-Marne şehrinin Lagny-sur-Marne bölgesinde dünyaya geldi. Pogba'nın kendisinden büyük, ikiz olan aynı zamanda futbolcu olan iki erkek kardeşi vardır. Bu kardeşlerinden Florentin,Sedan takımında forma giyerken, Mathias ise İngiliz kulübü Crewe Alexandra'da forma giymektedir.

Pogba futbola altı yaşında, yaşadığı yere birkaç kilometre uzaklıkta bulunan futbol takımı Roissy-en-Brie'nin altyapısında başladı. Burada yedi yıl geçiren Pogba, 2006 yılında bir diğer amatör kulüp olan Torcy takımına geçti. 2007 yılında ise Le Havre takımına geçerek ilk profesyonel takımının altyapısında futbola devam etti. Pogba'nın özellikle ulusal ve uluslararası genç turnuvalarında gösterdiği performans hem yurt içinde hem yurt dışında büyük kulüplerin dikkatini çekti. Bu kulüpler arasında İngiliz kulüpleri olan Arsenal ve Liverpool'un yanı sıra İtalyan kulübü Juventus da vardı. Paul Pogba müslüman olmuş ve hacca gitmiştir.

PAUL POGBA HANGİ MEVKİİDE OYNUYOR?

Orta saha mevkiinde oynayan futbolcu hem defansif hem de ofansif nitelikte oynayabilmektedir. Pogba, ilk profesyonel kulübü tarafından "güçlü, becerikli ve yaratıcı" bir oyuncu olarak tanımlanmıştır.[1] Juventus'a transferinin ardından özellikle uzun bacakları, mücadele azmi ve koşu kabiliyeti nedeniyle "Ahtapot Paul" lakabını aldı.

PAUL POGBA FRANSA MİLLİ TAKIMI

Pogba, Fransa millî takımlarının oynadığı tüm turnuvalarda millî formayı giymiştir. İlk millî takım deneyimini U-16 takımında yaşayan Pogba, U-17 Avrupa Futbol Şampiyonasında da oynamıştır. 22 Mart 2013 tarihinde 2014 Dünya Kupası Eleme Grubunda Fransa'nın Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçta ilk kez Fransa millî takımı formasını giydi. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkesi Fransa millî takımı adına forma giymiştir. Ülkesi ile 2018 FIFA Dünya Kupası kazandı.

PAUL POGBA HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Fransız futbolcu, Premier League ekiplerinden, Manchester United'da forma giymektedir.9 Ağustos 2016 tarihinde 120 Milyon € karşılığında, eski altyapısında ve profesyonel olarak forma giydiği Manchester United ile tekrar sözleşme imzalamıştır. Pogba bu bonservis bedeliyle bir futbolcu için en çok ödenen bonservis bedeli rekorunu Gareth Bale'den almıştır.