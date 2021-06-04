Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Boniek, milli takım teknik direktörü Paulo Sousa'nın peşinde Fenerbahçe'nin olduğu iddialarına yanıt verdi.

Basın toplantısında konuşan Boniek, Fenerbahçe sorusu üzerine, "Her iyi teknik direktöre teklifler olur ve futbolda bu çok normaldir. Ancelotti'yi gördük, Everton ile sözleşmesi vardı ve Real Madrid'e gitti. Hayat bize farklı senaryolar gösteriyor ve bunun bir söylenti olmadığını ben de duydum. Paulo Sousa ile ilgilenen kulüpler var. Bizim onunla bir sözleşmemiz var ve burada mutlu. EURO 2020'ye gidiyoruz ve en iyi futbolu oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ocak 2021'de Polonya Milli Takımı'nın başına geçen Sousa, daha önce Bordeaux, Tianjin, Fiorentina, Basel, Leicester City, Maccabi Tel Aviv, Videoton, Swansea ve QPR'da görev yaptı. 50 yaşındaki teknik adam, oyunculuğu döneminde Portekiz Milli Takımı'nda da 53 maçta 6 gol attı.+