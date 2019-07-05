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HaberlerGirişimcilik

Paycore, MPTS Turkey'i satın aldı

Ödeme sistemleri teknolojileri şirketlerinden PayCore, MPTS Turkey'i satın aldı. Bu hamleyle şirket, Türkiye’de processing sektörünün önemli oyuncularından biri konumuna yükselmeyi hedefliyor

Ödeme sistemleri teknolojileri

MPTS Turkey, 2018 yılının Aralık ayında yapılan şirket satış sözleşmesinin ardından Rekabet Kurumu ve Merkez Bankası onaylarının tamamlanmasıyla 18 Haziran itibarı ile resmen PayCore bünyesine geçti. Geçmişte Provus markası ile 12 ülkede faaliyet gösteren MPTS Turkey, artık faaliyetlerine PayCore Holding çatısı altında PayCore markasıyla devam edecek.

Processing; bankalar, devlet kurumları, telekom operatörleri ve perakendeciler gibi geniş kapsamlı bir müşteri tabanına POS yönetimi, kredi ve banka kartı yönetimi, ATM yönetimi, otomatik geçiş, ücret toplama, toplu taşıma kart entegrasyonu vb alanlarda verilen operasyonel hizmet için kullanılan bir finans sektörü terimi

Şirketin CEO'su Turgut Güney satın alma ile ilgili, "Bu aksiyon, yeni bir vizyonla yurt içi ve yurt dışında yenilikçi ürünlerle büyümeyi hedefleyen şirketimiz adına yepyeni bir dönemin başlangıcı olması yanında önemli bir stratejik adım" dedi.

Devir ile birlikte PayCore mevcutta sahip olduğu Dış Hizmet Sağlayıcı Lisanslarına ek olarak Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistem İşleticisi faaliyet iznini kapsayan Merkez Bankası Takas ve Mutabakat Lisansına da sahip oldu.

Yerli finansal teknoloji Iyzico Hollanda merkezli PayU'ya satıldı!

Yılın ilk yarısı bitmeden Yerli finansal teknoloji (fintech) girişimlerinden Iyzico, çoğunluk hisselerinin Hollanda merkezli PayU tarafından alındığını duyurmuştu. 165 milyon dolarlık değerleme üzerinden gerçekleşen işlem, yıl başından bu yana Türkiye'deki 12'inci start-up (exit)çıkışıydı.

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