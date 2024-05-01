'Payidar', sanatseverlerle buluştu

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu'nun, yaşam ile ölümü mitolojik karakterlerle yorumladığı 'Payidar', Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde 30 Nisan akşamı, İstanbullu sanatseverlerle buluştu.

A.Vivaldi, J.S. Bach’ın müzikleri, Bürge Kayacan’ın koreografi ve rejisi ile sahneye taşınan eser; Yunan mitolojisinde, iyilik ve yaşamı temsil eden Eros ile ölümü temsil eden Thanatos'un ilişkisini galip gelme çabasından çıkarak denge arayışındaki danslarını hayat ve ölüm olarak betimliyor.

'Payidar'; ölüm ve yaşamı, bedensel bir anlatımla seyirciyle buluştururken, kostüm ve dekor sade

tutularak insanın ön plana çıkması hedefleniyor. Yaşam ve ölüm gibi iki zıt kavram tek bir varlık olarak düşünülüyor. Bir gün öleceğini bilerek yaşamanın insanın en büyük trajedisi olduğu düşünülürken Lacan, tüm zorlukları ve ağırlığına rağmen hayatı çekilir kılan şeyin bir gün sona ereceğini bilmek olduğunu öne sürmüştür. Ölümlü olduğunu bilen insan hayatı başka türlü görür, mücadelesinde farklı anlamlar bulur. İnsanın temel dürtüsünün en kolay yoldan hazza ulaşmak ve bunun önündeki engelleri savuşturmak olduğu düşüncesi, Freud’a göre insan ruhunun karmaşıklığını açıklamak için yeterli değildir. Bu yüzden insan doğasında iki ayrı uçta yer almalarına rağmen birbirini dengeleyen iki temel dürtü olduğunu öne sürmüştür. Bunlardan biri canlılığı koruyan ve her alanda onu yeniden üreterek hayatın devamını sağlayan yaşama dürtüsüdür. Bunun tam karşısında tüm yıkıcılığıyla yok etmeyi ve dahası yok olmayı hedefleyen ölüm dürtüsü yer alır. Tüm yaratıcı eylemler, umut, mutluluk ve keyifle ilgili şeyler yaşam dürtüsünden kaynaklanırken; öfke, korku, kavga ve yok edici eylemler ölüm dürtüsünün eseri.