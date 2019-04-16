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Hastanedeyim, salı günü ameliyat olacağım. İyi olacak her şey Allah'ın izni ile... Bu süreçte bir an olsun yanımdan ayrılmayan, gerekli müdahalelerin anında yapılmasını sağlayan yapımcımız Yusuf Esenkal, Serdar Öğretici, Selda Hanım ve ekibine çok teşekkür ederim.