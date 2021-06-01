Sultan Abdülhamid Han'ın son 13 yıllık padişahlık dönemini anlatan Payitaht Abdülhamit ekrana final yaparak veda ediyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT NE ZAMAN, NEDEN FİNAL YAPACAK?

Yapımcılığını ES Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Şevki Es'in oturduğu, başrolünde Bülent İnal'ın yer aldığı, dizi 4 Haziran Cuma günü ekrana gelecek olan 154. bölümde ekran macerasını sonlandırıyor.

Dizi 5 sezondur ekrana geliyor, Abdülhamit'in padişahlık sürecini anlatan dizi gerçek hayattan esinleniyor bu nedenle de öykünün sona ermesi nedeniyle dizi final yapıyor.

İlk bölümü 24 Şubat 2017 tarihinde seyirci karşısına çıkan 'Payitaht Abdülhamid', final bölümüyle Cuma 20.00'de TRT 1'de izleyici karşısına çıkacak.